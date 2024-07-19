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Переслегин: Запад допустил классическую военную ошибку в украинском конфликте

Переслегин: Запад допустил классическую военную ошибку в украинском конфликте

Sputnik Абхазия

Киевский режим при полном отсутствии шансов на успех ставит все на последний удар, а на западе уже начались разговоры о возможности капитуляции Украины... 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T10:28+0300

2024-07-19T10:28+0300

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Переслегин: запад допустил классическую военную ошибку в украинском конфликте Sputnik Абхазия Переслегин: запад допустил классическую военную ошибку в украинском конфликте

Запад уже начал обсуждать тему капитуляции Украины даже не в варианте "колоссальной победы Путина". Теперь в Вашингтоне и Брюсселе допускают, что в мире придется выстраивать новую систему безопасности, причем выстраивать вместе с Россией, отмечает эксперт."Это уже не торг, это уже стадия принятия, это стадия понимания того, что мир будет в любом случае, и сейчас надо сделать то, что Запад умел делать блестяще – проиграв войну, по крайней мере, свести вничью к миру. Кстати, эпитафия всему конфликту – это слова одного из крупных американских военных, который сказал: "Я вообще перестал понимать, что мы делаем", – рассуждает Переслегин.В случае конфликта в Европе, особенно в Восточной Европе, Россия выигрывает в логистике чисто географически, и на западе всегда считали, что это самая невыгодная война, и если уж на нее идти, то с уверенностью, что Россия бессильна, либо уже как часть мировой войны, когда проблемы есть у всех, и возникающие трудности с логистикой компенсируется успехами в другом месте. Это классическая военная ошибка, и непонятно, как вообще на западе на это пошли, цитирует американского генерала Переслегин."Мы видим страну, которая находится на грани гибели и ставит все на один последний удар, но эта ставка Украиной сделана будет, и будем ждать. И в этом сражении Украину не устроит ничья, ей нужна только победа, причем крупная. А нет никаких оснований надеяться на эту победу. Если этой победы не будет, украинский фронт рухнет сам", – говорит Перселегин.

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