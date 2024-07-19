Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
Недельная сводка Минобороны России:
С 13 по 19 июля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer, зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS, а также 305 беспилотников, из них 94 - в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.