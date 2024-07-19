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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1051751804.html
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.Недельная сводка... 19.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

17:25 19.07.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
Боевая работа гаубицы Гиацинт Южной группировки войск - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2024
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.

Недельная сводка Минобороны России:
С 13 по 19 июля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer, зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS, а также 305 беспилотников, из них 94 - в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.
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