https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1051751804.html

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.Недельная сводка... 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T17:25+0300

2024-07-19T17:25+0300

2024-07-19T17:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" и "Восток" освободили за неделю населенные пункты Юрьевка и Урожайное в ДНР.Недельная сводка Минобороны России:

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