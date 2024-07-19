https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/svo-sibirskiy-kharakter-su-30sm2-protiv-grecheskogo-ognya-f-16-1051745648.html

СВО: сибирский характер Су-30СМ2 против "греческого огня" F-16

СВО: сибирский характер Су-30СМ2 против "греческого огня" F-16

Sputnik Абхазия

Современная ударная авиация ВКС России доминирует на украинском театре военных действий, и передача ВСУ даже сотни-другой истребителей F-16 расклад сил не... 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T10:02+0300

2024-07-19T10:02+0300

2024-07-19T10:28+0300

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Поражает безрассудное стремление ряда европейских лидеров угодить деградирующему американскому "гегемону" – даже ценой утраты безопасности и экономического благополучия своих государств и народов, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На Западе понимают, что антикварные F-16 Fighting Falcon значительно уступают современным российским истребителям Су-30СМ2 и Су-35С. Надеются на развертывание "боевых соколов" вдали от линии фронта – в качестве платформ для запуска крылатых ракет большой дальности. Ранее свои F-16 решили подарить ВСУ "для ударов по целям на территории России" Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия. И все же православная (по конституции) Греция неприятно удивила Москву.Антироссийское мракобесие лидеров ЕС и НАТО в целом привычно – они невольники системы американских "ценностей" и "правил", в которой существуют и кормятся. Однако Греция в 2015 году была просто спасена российским христолюбием: Афины получили от Москвы 5 млрд евро – формально на строительство греческого ответвления несуществующего тогда газопровода "Турецкий поток", фактически деньги предназначались для погашения долгов Греции перед хищными еврокредиторами. Греческий проект финансировал российский Внешэкономбанк, который взял на себя 100% расходов, а концерн "Газпром" при этом даже не претендовал на владение греческой частью газопровода. И вот "благодарность" Афин – более 30 греческих истребителя F-16 для ВСУ, то есть для продолжения войны с Россией.Неофициально Греция направила киевскому режиму еще более значительную военную помощь, к примеру, самоходные артиллерийские орудия на 300 млн долларов. И даже рассматривает передачу ЗРК С-300. Древний полководец Аларих в таких случаях говорил: "Гуще трава – легче косить", но горький осадок у Москвы наверняка останется. "Греческий огонь" F-16 запомнится надолго, и это не обещает Афинам скидок на сибирский газ.Технологические карлики НАТОЛегкий истребитель ближнего радиуса действия F-16 производства США впервые поднялся в воздух более 50 лет назад, и не предназначен для глубоких ударов по высокотехнологичному противнику. Поставляемый на Украину антиквариат будет модифицирован для интеграции крылатых ракет большой дальности SCALP, Storm Shadow и других – по аналогии с украинскими Су-27 и МиГ-29, которых за время СВО российские войска "наколотили" более полутысячи единиц. Заметим, упомянутые "Сушки" и "Миги" советского периода превосходят легких "соколов" F-16 по боевому могуществу, а украинский ТВД – все же не Ливан, не Персидский залив и не Югославия.К примеру, российские тяжелые истребители Су-30СМ2 в зоне СВО оперативно открыли счет уничтоженных ЗРК Patriot, и к встрече c натовскими F-16 готовы. Даже если незваные "соколы" прилетят с авиабаз Болгарии, Румынии и Польши – этот самоубийственный вариант на Западе обсуждается достаточно предметно.Первым представителем семейства Су-30 стал созданный по заказу Индии в 1990-х эталонный истребитель Су-30МКИ. В дальнейшем тяжелый истребитель Су-30СМ стал мировым бестселлером – продано за рубеж более 550 единиц, и основой ВКС России – в боевом строю около 150 самолетов.За минувшие десятилетия состоялась технологическая революция – новейший Су-30СМ2 получил оружие и РЛС большой дальности. Так, гиперзвуковые ракеты Р-37М способны уничтожать воздушные цели на дистанции до 400 км. Планер Су-30СМ2 адаптирован под новый, более мощный двигатель АЛ-41Ф1С – такими теперь оснащаются тяжелые Су-35С, а также истребители пятого поколения Су-57. Причем это не единичные образцы. ВКС и ВМФ России регулярно получают новые партии высокотехнологичных истребителей Су-30СМ2 и Су-35С.На фоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке фирма Lockheed Martin стремится возродить производство и нарастить продажи новой модификации F-16 Block70 Viper. На сегодня шесть стран заказали 133 "Випера". При этом американцам важно уберегать свою продукцию от встреч с реальностью, то есть с современными российскими истребителями в зоне СВО, иначе гарантированы "соколопад" и резкое падение продаж. Как это уже было с американскими танками Abrams. Все варианты чудо-оружия "гегемона" в прокси-войне с Россией быстро превращаются в "тыкву", или в пылающую груду металлолома.Идание Politico констатирует: "Безответственная политика альянса в отношении Украины продолжается, вселяя ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной". Пожалуй, это трезвая и объективная оценка грядущих поставок истребителей F-16 киевскому режиму.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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