https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/vzaimnyy-interes-khazirishi-o-stroitelstve-tranzitnogo-terminala-v-ochamchyre--1051751239.html

Взаимный интерес: Хазириши о строительстве транзитного терминала в Очамчыре

Взаимный интерес: Хазириши о строительстве транзитного терминала в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о строительстве интермодального... 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T17:02+0300

2024-07-19T17:02+0300

2024-07-19T17:04+0300

радио

подкасты

абхазия

взаимный интерес

россия

очамчыра

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/13/1051751390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_49977ba804d7d14c6b41f887e6d994b0.jpg

Взаимный интерес: Хазириши о строительстве морпорта в Очамчыре Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хазириши о строительстве морпорта в Очамчыре

Припортовой интермодальный контейнерный терминал в Очамчыре - это проект, реализуемый за счет инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Как сообщил Хазириши, работы по возведению терминала уже на стадии завершения. По проекту, объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года, но первые грузы, предназначенные для транзитной перевалки через Абхазию уже начали заходить.Слушайте подкаст.

абхазия

россия

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, очамчыра, аудио