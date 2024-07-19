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Взаимный интерес: Хазириши о строительстве транзитного терминала в Очамчыре
Взаимный интерес: Хазириши о строительстве транзитного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о строительстве интермодального... 19.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-19T17:02+0300
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Взаимный интерес: Хазириши о строительстве морпорта в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хазириши о строительстве морпорта в Очамчыре
Припортовой интермодальный контейнерный терминал в Очамчыре - это проект, реализуемый за счет инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Как сообщил Хазириши, работы по возведению терминала уже на стадии завершения. По проекту, объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года, но первые грузы, предназначенные для транзитной перевалки через Абхазию уже начали заходить.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Хазириши о строительстве транзитного терминала в Очамчыре
17:02 19.07.2024 (обновлено: 17:04 19.07.2024)
Замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши в эфире радио Sputnik рассказал о строительстве интермодального контейнерного терминала в Очамчыре.
Припортовой интермодальный контейнерный терминал в Очамчыре - это проект, реализуемый за счет инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.
Как сообщил Хазириши, работы по возведению терминала уже на стадии завершения. По проекту, объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года, но первые грузы, предназначенные для транзитной перевалки через Абхазию уже начали заходить.
"Первый состав из 46 вагонов позавчера зашел по по международному железнодорожному стыку "Веселое-Цандрыпш". И завтра ожидаем его прибытие на терминал", - сказал Хазириши.