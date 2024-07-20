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Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии

Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Чечне прошел Кавказский инвестиционный форум, где состоялся важный разговор о развитии всего кавказского региона. Заместители главы правительства РФ... 20.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-20T12:29+0300

2024-07-20T12:29+0300

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Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии Sputnik Абхазия Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии

В Чечне прошел Кавказский инвестиционный форум, где состоялся важный разговор о развитии всего кавказского региона. Заместители главы правительства РФ, руководители ведомств, представители бизнеса — все те, от кого зависит принятие и исполнение важных решений, приняли участие в форуме. Одной из главных тем стала тема туризма. Какие предложения для развития этой отрасли были озвучены и какие идеи предложены, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал участник форума, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров. "Решено сделать большую кавказскую тропу от Каспийского моря до Черного моря, которая будет проходить через все субъекты Федерации, примыкающие к Главному Кавказскому хребту. Прекрасный проект, в котором могла бы принять участие и Республика Абхазия, потому что эта тропа позволит развивать и возрождать туризм в горных районах", – сообщил Шагаров. Слушайте подкаст.

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