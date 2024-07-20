https://sputnik-abkhazia.ru/20240720/shagarov-o-perspektivakh-razvitiya-gornogo-turizma-v-abkhazii-1051748457.html
Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии
Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Чечне прошел Кавказский инвестиционный форум, где состоялся важный разговор о развитии всего кавказского региона. Заместители главы правительства РФ... 20.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-20T12:29+0300
2024-07-20T12:29+0300
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Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Шагаров о перспективах развития горного туризма в Абхазии
В Чечне прошел Кавказский инвестиционный форум, где состоялся важный разговор о развитии всего кавказского региона. Заместители главы правительства РФ, руководители ведомств, представители бизнеса — все те, от кого зависит принятие и исполнение важных решений, приняли участие в форуме. Одной из главных тем стала тема туризма. Какие предложения для развития этой отрасли были озвучены и какие идеи предложены, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал участник форума, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров. "Решено сделать большую кавказскую тропу от Каспийского моря до Черного моря, которая будет проходить через все субъекты Федерации, примыкающие к Главному Кавказскому хребту. Прекрасный проект, в котором могла бы принять участие и Республика Абхазия, потому что эта тропа позволит развивать и возрождать туризм в горных районах", – сообщил Шагаров. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, горы, кавказ, аудио
подкасты, абхазия, россия, горы, кавказ, аудио
В Чечне прошел Кавказский инвестиционный форум, где состоялся важный разговор о развитии всего кавказского региона. Заместители главы правительства РФ, руководители ведомств, представители бизнеса — все те, от кого зависит принятие и исполнение важных решений, приняли участие в форуме. Одной из главных тем стала тема туризма. Какие предложения для развития этой отрасли были озвучены и какие идеи предложены, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал участник форума, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.
"Решено сделать большую кавказскую тропу от Каспийского моря до Черного моря, которая будет проходить через все субъекты Федерации, примыкающие к Главному Кавказскому хребту. Прекрасный проект, в котором могла бы принять участие и Республика Абхазия, потому что эта тропа позволит развивать и возрождать туризм в горных районах", – сообщил Шагаров.