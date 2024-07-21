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Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра

Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра

Sputnik Абхазия

Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия, куратор ФК "Эрцаху" Очамчыра в программе "Дополнительное время" на радио... 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T18:23+0300

2024-07-21T18:23+0300

2024-07-21T18:23+0300

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Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра Sputnik Абхазия Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра

Футбольный клуб "Эрцаху" Очамчыра отпраздновал свое 30-летие. По случаю юбилея на стадионе имени Виталия Дараселия был организован ветеранский матч сборной Абхазии и сборной "Эрцаху". Со счетом 3-2 победила сборная Абхазии. "Мне кажется, в последнее время команда "Эрцаху" расположила к себе зрителей всех городов и районов ", - отметил Пачулия. По его словам, болельщики у клуба есть по всему миру, начиная от Бруклина, Австрии и многих других стран, они присылают свои поздравления.Слушайте подкаст.

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