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Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра
Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра
Sputnik Абхазия
Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия, куратор ФК "Эрцаху" Очамчыра в программе "Дополнительное время" на радио... 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T18:23+0300
2024-07-21T18:23+0300
2024-07-21T18:23+0300
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Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра
Футбольный клуб "Эрцаху" Очамчыра отпраздновал свое 30-летие. По случаю юбилея на стадионе имени Виталия Дараселия был организован ветеранский матч сборной Абхазии и сборной "Эрцаху". Со счетом 3-2 победила сборная Абхазии. "Мне кажется, в последнее время команда "Эрцаху" расположила к себе зрителей всех городов и районов ", - отметил Пачулия. По его словам, болельщики у клуба есть по всему миру, начиная от Бруклина, Австрии и многих других стран, они присылают свои поздравления.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, футбол, очамчыра, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, футбол, очамчыра, аудио
Дополнительное время: Пачулия о 30-летии ФК "Эрцаху" Очамчыра
Начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия, куратор ФК "Эрцаху" Очамчыра в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Футбольный клуб "Эрцаху" Очамчыра отпраздновал свое 30-летие. По случаю юбилея на стадионе имени Виталия Дараселия был организован ветеранский матч сборной Абхазии и сборной "Эрцаху". Со счетом 3-2 победила сборная Абхазии.
"Мне кажется, в последнее время команда "Эрцаху" расположила к себе зрителей всех городов и районов ", - отметил Пачулия.
По его словам, болельщики у клуба есть по всему миру, начиная от Бруклина, Австрии и многих других стран, они присылают свои поздравления.