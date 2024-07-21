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Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре

Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Припортовой интермодальный контейнерный терминал заработает в Очамчыре в сентябре 2024 года. 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T20:20+0300

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Несмотря на то, что запуск припортового интермодального контейнерного терминала в Очамчыре запланирован на осень, первые грузы уже стали туда доставляться, стали поступать заказы от иностранных компаний, рассказал на радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.Интермодальный контейнерный терминал представляет собой площадку для создания условий для накопления судовых партий. Так как вместимость контейнерного поезда не эквивалентна вместимости судов, для отправки кораблей нужно накопить партию груза - от двух до четырех поездов.У Очамчырского порта есть ряд естественных перед другими Черноморскими портами преимущества. Главный критерий – это спокойное море в зимний период и экономия денег в перевозке грузов через Абхазию.Использование абхазской национальной транспортной инфраструктуры – это оптимальный логистический международный маршрут, подчеркнул Хазириши.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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