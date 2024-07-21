https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/estestvennye-preimuschestva-khazirishi-o-potentsiale-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1051757405.html
Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре
Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Припортовой интермодальный контейнерный терминал заработает в Очамчыре в сентябре 2024 года. 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T20:20+0300
2024-07-21T20:20+0300
2024-07-21T20:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/14/1051755182_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_03ecbcf54136349b6d6c8062589ae061.jpg
Несмотря на то, что запуск припортового интермодального контейнерного терминала в Очамчыре запланирован на осень, первые грузы уже стали туда доставляться, стали поступать заказы от иностранных компаний, рассказал на радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.Интермодальный контейнерный терминал представляет собой площадку для создания условий для накопления судовых партий. Так как вместимость контейнерного поезда не эквивалентна вместимости судов, для отправки кораблей нужно накопить партию груза - от двух до четырех поездов.У Очамчырского порта есть ряд естественных перед другими Черноморскими портами преимущества. Главный критерий – это спокойное море в зимний период и экономия денег в перевозке грузов через Абхазию.Использование абхазской национальной транспортной инфраструктуры – это оптимальный логистический международный маршрут, подчеркнул Хазириши.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/14/1051755182_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0a765312c13dc2c28c747b025ecbb2ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре
Припортовой интермодальный контейнерный терминал заработает в Очамчыре в сентябре 2024 года.
Несмотря на то, что запуск припортового интермодального контейнерного терминала в Очамчыре запланирован на осень, первые грузы уже стали туда доставляться, стали поступать заказы от иностранных компаний, рассказал на радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.
Интермодальный контейнерный терминал представляет собой площадку для создания условий для накопления судовых партий. Так как вместимость контейнерного поезда не эквивалентна вместимости судов, для отправки кораблей нужно накопить партию груза - от двух до четырех поездов.
У Очамчырского порта есть ряд естественных перед другими Черноморскими портами преимущества. Главный критерий – это спокойное море в зимний период и экономия денег в перевозке грузов через Абхазию.
Использование абхазской национальной транспортной инфраструктуры – это оптимальный логистический международный маршрут, подчеркнул Хазириши.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.