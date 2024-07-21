Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/estestvennye-preimuschestva-khazirishi-o-potentsiale-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1051757405.html
Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре
Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Припортовой интермодальный контейнерный терминал заработает в Очамчыре в сентябре 2024 года. 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T20:20+0300
2024-07-21T20:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/14/1051755182_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_03ecbcf54136349b6d6c8062589ae061.jpg
Несмотря на то, что запуск припортового интермодального контейнерного терминала в Очамчыре запланирован на осень, первые грузы уже стали туда доставляться, стали поступать заказы от иностранных компаний, рассказал на радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.Интермодальный контейнерный терминал представляет собой площадку для создания условий для накопления судовых партий. Так как вместимость контейнерного поезда не эквивалентна вместимости судов, для отправки кораблей нужно накопить партию груза - от двух до четырех поездов.У Очамчырского порта есть ряд естественных перед другими Черноморскими портами преимущества. Главный критерий – это спокойное море в зимний период и экономия денег в перевозке грузов через Абхазию.Использование абхазской национальной транспортной инфраструктуры – это оптимальный логистический международный маршрут, подчеркнул Хазириши.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/14/1051755182_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0a765312c13dc2c28c747b025ecbb2ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео

Естественные преимущества: Хазириши о потенциале контейнерного терминала в Очамчыре

20:20 21.07.2024
© Видео Sputnik
Подписаться
Припортовой интермодальный контейнерный терминал заработает в Очамчыре в сентябре 2024 года.
Несмотря на то, что запуск припортового интермодального контейнерного терминала в Очамчыре запланирован на осень, первые грузы уже стали туда доставляться, стали поступать заказы от иностранных компаний, рассказал на радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема", советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.
Интермодальный контейнерный терминал представляет собой площадку для создания условий для накопления судовых партий. Так как вместимость контейнерного поезда не эквивалентна вместимости судов, для отправки кораблей нужно накопить партию груза - от двух до четырех поездов.
У Очамчырского порта есть ряд естественных перед другими Черноморскими портами преимущества. Главный критерий – это спокойное море в зимний период и экономия денег в перевозке грузов через Абхазию.
Использование абхазской национальной транспортной инфраструктуры – это оптимальный логистический международный маршрут, подчеркнул Хазириши.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0