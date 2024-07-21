https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/globalnyy-sboy-windows-zatronul-bolee-8-millionov-ustroystv-1051756251.html

Глобальный сбой Windows затронул более 8 миллионов устройств

Глобальный сбой Windows затронул более 8 миллионов устройств

Sputnik Абхазия

Сбой в работе техники повлиял на работу банков и авиакомпаний. Так, например около 2,2 тысячи рейсов по всему миру отменили, почти 24 тысячи задержали 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T08:58+0300

2024-07-21T08:58+0300

2024-07-21T08:58+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Глобальный сбой затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе Windows, сообщает РИА Новости со ссылкой на корпорацию Microsoft. В Microsoft уточнили, что инцидент показал взаимосвязь IT-экосистемы - поставщиков облачных услуг, программных платформ, поставщиков программного обеспечения и клиентов. На решение проблемы были направлены сотни инженеров компании. По оценкам газеты Guardian, восстановление может занять недели. Глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, был зафиксирован утром в пятницу. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Причиной стало обновление приложения для кибербезопасности Falcon Sensor от компании CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

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