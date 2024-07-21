https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/patriarkhat-matriarkhat-partnerskie-otnosheniya-kak-vybrat-svoy-format-1051734940.html
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
Sputnik Абхазия
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? 21.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-21T11:48+0300
2024-07-21T11:48+0300
2024-07-21T11:48+0300
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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
Sputnik Абхазия
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это?
Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.