https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/patriarkhat-matriarkhat-partnerskie-otnosheniya-kak-vybrat-svoy-format-1051734940.html

Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат

Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат

Sputnik Абхазия

В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T11:48+0300

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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат Sputnik Абхазия Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат

Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.

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