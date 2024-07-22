https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/dzhansukh-adleyba-arestovan-na-30-sutok-po-podozreniyu-v-khuliganstve-1051763489.html

Джансух Адлейба арестован на 30 суток по подозрению в хулиганстве

Джансух Адлейба арестован на 30 суток по подозрению в хулиганстве

Sputnik Абхазия

Адлейба был объявлен в розыск после того, как сделал несколько выстрелов в направлении правоохранителей у здания Парламента. 22.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-22T13:00+0300

2024-07-22T13:00+0300

2024-07-22T14:19+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040292067_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6941a853087cba9132b173fb674cfbd9.jpg

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Джансуха Адлейба арестовали на 30 суток за стрельбу у здания Парламента, сообщает пресс-служба Сухумского горсуда. Предварительным следствием установлено, что Джансух Адлейба несколько раз выстрелил в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу у здания Парламента во время комитетского заседания. Позже он был задержан на посту ДПС "Эшера".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости