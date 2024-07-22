https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/dzhansukh-adleyba-arestovan-na-30-sutok-po-podozreniyu-v-khuliganstve-1051763489.html
Джансух Адлейба арестован на 30 суток по подозрению в хулиганстве
Джансух Адлейба арестован на 30 суток по подозрению в хулиганстве
Sputnik Абхазия
Адлейба был объявлен в розыск после того, как сделал несколько выстрелов в направлении правоохранителей у здания Парламента. 22.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-22T13:00+0300
2024-07-22T13:00+0300
2024-07-22T14:19+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040292067_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6941a853087cba9132b173fb674cfbd9.jpg
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Джансуха Адлейба арестовали на 30 суток за стрельбу у здания Парламента, сообщает пресс-служба Сухумского горсуда. Предварительным следствием установлено, что Джансух Адлейба несколько раз выстрелил в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу у здания Парламента во время комитетского заседания. Позже он был задержан на посту ДПС "Эшера".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040292067_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f5b93bd30be02f143c92c89cbb1667c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Джансух Адлейба арестован на 30 суток по подозрению в хулиганстве
13:00 22.07.2024 (обновлено: 14:19 22.07.2024)
Адлейба был объявлен в розыск после того, как сделал несколько выстрелов в направлении правоохранителей у здания Парламента.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Джансуха Адлейба арестовали на 30 суток за стрельбу у здания Парламента, сообщает
пресс-служба Сухумского горсуда.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство" – грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Адлейба пробудет под стражей до 17 августа.
Предварительным следствием установлено, что Джансух Адлейба несколько раз выстрелил в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу у здания Парламента во время комитетского заседания. Позже он был задержан на посту ДПС "Эшера".