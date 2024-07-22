https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/ostorozhno-spoyler-trilogiya-lyu-tsysinya-vospominaniya-o-proshlom-zemli-i-aziatskoe-kino-1051738352.html
"Осторожно, спойлер!": трилогия Лю Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли" и азиатское кино
"Осторожно, спойлер!": трилогия Лю Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли" и азиатское кино
Sputnik Абхазия
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik речь пойдет о корейских и китайских киноработах. Ирина Турава представила литературную... 22.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-22T10:36+0300
2024-07-22T10:36+0300
2024-07-22T10:37+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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литература
книги
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«Осторожно, спойлер!»: о трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» и азиатском кино
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: о трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» и азиатском кино
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik речь пойдет о корейских и китайских киноработах. Ирина Турава представила литературную трилогию Лю Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли". В гостях у ведущих преподаватель АГУ Батал Тарба.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, книги, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, книги, аудио
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik речь пойдет о корейских и китайских киноработах. Ирина Турава представила литературную трилогию Лю Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли". В гостях у ведущих преподаватель АГУ Батал Тарба.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.