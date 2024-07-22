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Ромашкин о турсезоне в Абхазии и запросах туристов

Ромашкин о турсезоне в Абхазии и запросах туристов

Sputnik Абхазия

О том, как цены на авиабилеты отразились на турпотоке в Абхазию, каковы запросы туристов и для чего республике нужны пятизвездочные отели, в интервью радио... 22.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-22T14:30+0300

2024-07-22T14:30+0300

2024-07-22T14:30+0300

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Ромашкин о турсезоне в Абхазии и запросах туристов Sputnik Абхазия Ромашкин о турсезоне в Абхазии и запросах туристов

Как сообщил Ромашкин, небольшой прирост туристов в Абхазии за сезон случится, но эта цифра будет меньше, чем прогнозировали в начале года. "Мы предполагали, что прирост будет 10-15 процентов, но пока видим более скромный результат, где-то плюс два-три процента к показателям 2023 года... Одно из возможных объяснений – это стоимость авиабилетов, а это основной способ добраться до Абхазии. самолеты существенно подорожали", – отметил Ромашкин.Говоря о запросах туристов, Сергей Ромашкин сообщил, что сегодня отдыхающие предпочитают бронировать отели уровня три звезды и выше, куда входит система "шведский стол", детская анимация, ближе к формату "все включено". "Если появится несколько отелей "пять звезд", будет здорово, потому что есть запрос обеспеченной публики. Появление "пятерок" говорит о том, что это сформированное курортное место. Пока нет "пятерок", туристы не верят, что там все хорошо и все классно. Это определенный знак качества для курортного региона. Абхазии "пятерки" необходимы, даже если их будет минимальное количество", – сказал Ромашкин.Слушайте подкаст.

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