https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/sotrudniki-fsb-raskryli-kanal-dostavki-v-rossiyu-vzryvchatki-dlya-teraktov-1051761193.html

Сотрудники ФСБ раскрыли канал доставки в Россию взрывчатки для терактов

Сотрудники ФСБ раскрыли канал доставки в Россию взрывчатки для терактов

Sputnik Абхазия

Логистику курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. 22.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-22T10:32+0300

2024-07-22T10:32+0300

2024-07-22T10:36+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал поставок в Россию взрывчатки и детонаторов для совершения терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы."ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве.Деятельность террористов курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Аналогичная схема доставки взрывчатки из Европы была вскрыта в апреле прошлого года в Крыму. Злоумышленники задержаны. Для установления личностей организаторов и пособников были направлены запросы в европейские спецслужбы, ответа пока не последовало.

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