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Сотрудники ФСБ раскрыли канал доставки в Россию взрывчатки для терактов
Сотрудники ФСБ раскрыли канал доставки в Россию взрывчатки для терактов
Sputnik Абхазия
Логистику курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. 22.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-22T10:32+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал поставок в Россию взрывчатки и детонаторов для совершения терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы."ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве.Деятельность террористов курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Аналогичная схема доставки взрывчатки из Европы была вскрыта в апреле прошлого года в Крыму. Злоумышленники задержаны. Для установления личностей организаторов и пособников были направлены запросы в европейские спецслужбы, ответа пока не последовало.
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новости, россия, фсб рф
Сотрудники ФСБ раскрыли канал доставки в Россию взрывчатки для терактов
10:32 22.07.2024 (обновлено: 10:36 22.07.2024)
Логистику курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал поставок в Россию взрывчатки и детонаторов для совершения терактов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
"ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве.
Деятельность террористов курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Аналогичная схема доставки взрывчатки из Европы была вскрыта в апреле прошлого года в Крыму.
Злоумышленники задержаны. Для установления личностей организаторов и пособников были направлены запросы в европейские спецслужбы, ответа пока не последовало.