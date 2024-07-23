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Мама одного сына и многих дочерей: Ирина Винер о семье, судьбе, спорте и Абхазии
Мама одного сына и многих дочерей: Ирина Винер о семье, судьбе, спорте и Абхазии
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия рассказала о том... 23.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-23T10:00+0300
2024-07-23T10:00+0300
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Ирина Винер вместе с семьей проводит отпуск в селе Лдзаа вблизи Пицунды. В этом курортном местечке ей бывать доводилось, но очень давно – более 30 лет назад. Абхазию Винер называет поцелованной Богом страной, в которую она влюблена. Причина тому – чистое море, сосновые рощи и свежий воздух. По ее наблюдениям, у абхазской молодежи большой потенциал в спорте. Во время встречи с президентом Асланом Бжания Винер обсудила возможное сотрудничество в области развития художественной гимнастики. Уже намечены определенные планы, в их числе участие абхазских спортсменов в соревнованиях в России, организация в республике площадки для тренировок. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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ирина винер, гимнастика, спорт, абхазия, видео, мультимедиа, интервью, видео
ирина винер, гимнастика, спорт, абхазия, видео, мультимедиа, интервью, видео
Мама одного сына и многих дочерей: Ирина Винер о семье, судьбе, спорте и Абхазии
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия рассказала о том, как проходит ее отдых, как Россия противостоит западным санкциям, и какая награда для нее важна больше всего.
Ирина Винер вместе с семьей проводит отпуск в селе Лдзаа вблизи Пицунды. В этом курортном местечке ей бывать доводилось, но очень давно – более 30 лет назад.
Абхазию Винер называет поцелованной Богом страной, в которую она влюблена. Причина тому – чистое море, сосновые рощи и свежий воздух.
По ее наблюдениям, у абхазской молодежи большой потенциал в спорте. Во время встречи с президентом Асланом Бжания Винер обсудила возможное сотрудничество в области развития художественной гимнастики. Уже намечены определенные планы, в их числе участие абхазских спортсменов в соревнованиях в России, организация в республике площадки для тренировок.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.