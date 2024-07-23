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Мама одного сына и многих дочерей: Ирина Винер о семье, судьбе, спорте и Абхазии

Мама одного сына и многих дочерей: Ирина Винер о семье, судьбе, спорте и Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия рассказала о том... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T10:00+0300

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в абхазии

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Ирина Винер вместе с семьей проводит отпуск в селе Лдзаа вблизи Пицунды. В этом курортном местечке ей бывать доводилось, но очень давно – более 30 лет назад. Абхазию Винер называет поцелованной Богом страной, в которую она влюблена. Причина тому – чистое море, сосновые рощи и свежий воздух. По ее наблюдениям, у абхазской молодежи большой потенциал в спорте. Во время встречи с президентом Асланом Бжания Винер обсудила возможное сотрудничество в области развития художественной гимнастики. Уже намечены определенные планы, в их числе участие абхазских спортсменов в соревнованиях в России, организация в республике площадки для тренировок. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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ирина винер, гимнастика, спорт, абхазия, видео, мультимедиа, интервью, видео