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Носович об итогах СВО: пересмотр украинской национальной идеи неизбежен

Носович об итогах СВО: пересмотр украинской национальной идеи неизбежен

Sputnik Абхазия

Убийство во Львове экс-депутата Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими взглядами, – это первая ласточка грандиозного пересмотра основ украинского... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T12:41+0300

2024-07-23T12:41+0300

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Носович об итогах СВО: пересмотр украинской национальной идеи неизбежен Sputnik Абхазия Носович об итогах СВО: пересмотр украинской национальной идеи неизбежен

Сегодня в столице господствующей украинской идеологии, Львове, хоронят небезызвестную Ирину Фарион, убитую в пятницу там же. Несмотря на то, что стрелявший в Фарион до сих пор не найден, киевские власти уже попытались найти в убийстве "русский след", и эту "версию" сразу же подхватили блогеры-самостийщики. Доставалось от Фарион и запрещенному в России "Азову"*, боевики которого так и не выучили "нэзалэжну мову"."Убийство Ирины Фарион – это история о том, как украинский национализм пожирает сам себя. В последние годы жизни у Фарион был конфликт с украинскими националистами при том, что она сама была как бы его символом. Но высказывания Ирины Фарион против батальона "Азов"*, против ряда других ультраправых сделали ее изгоем в этой среде, потому что Фарион говорила недопустимые для сегодняшней Украины вещи о том, что героями Украины могут быть только те, кто воюет с украинским языком на устах", – говорит Носович.Сейчас на стороне ВСУ воюют в основном жители юго-востока Украины, а молодое поколение из этой части страны, выросшее после распада СССР, является двуязычным. И для них неприемлемо, когда их считают чуть ли не людьми второго сорта в сравнении с западными украинцами, говорящими на украинском, отмечает Носович."Традиционные для украинского национализма заявления будут пересмотрены по итогам вооруженного конфликта и уже начинают пересматриваться, потому что по той же статистике западная Украина – абсолютный лидер по количеству уклонистов от мобилизации и от участия в боевых действиях. Западная Украина – рекордсмен по числу уехавших беженцев при том, что эти области наиболее отдалены от боевых действий, и это места, откуда родом Фарион. В этом отношении убийство Фарион – это первая ласточка грандиозного внутреннего пересмотра основ украинской национальной идеи, которая неизбежна по итогам СВО", – говорит Носович.* Запрещенная в России террористическая организация.

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