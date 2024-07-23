https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/simvolika-abkhazii-kak-prinimali-gosudarstvennyy-flag-respubliki--1051775537.html

Символика Абхазии: как принимали Государственный флаг республики

Символика Абхазии: как принимали Государственный флаг республики

Sputnik Абхазия

День Государственного флага отмечается в Абхазии 23 июля. Символика республики по эскизам художника Валерия Гамгия была утверждена на сессии Верховного Совета... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T11:51+0300

2024-07-23T11:51+0300

2024-07-23T11:51+0300

в абхазии

абхазия

символика

день государственного флага абхазии

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Утверждение государственной символики и изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановления Конституции ССР Абхазии 1925 года. Согласно этому основному закону, при утверждении названия и символики государства не требовалось две трети голосов, поэтому проабхазски настроенные депутаты смогли принять это решение простым большинством без участия грузинских парламентариев.Бадрак Авидзба, SputnikУтверждение флага и гербаПринятие постановления о Государственном флаге и гербе республики необходимо рассматривать в контексте противостояния Абхазии и Грузии, отметил доктор исторических наук Аслан Авидзба."Фактически это было продолжением борьбы Абхазии за свою независимость и суверенитет, насколько это можно было делать в условиях, когда грузинская "пятая колонна" была в три раза больше абхазов. Комиссия по разработке Государственного флага и Государственного герба была создана при Верховном Совете, разработкой эскизов занимался известный абхазский художник Валерий Гамгия. Государственный флаг и герб были приняты незадолго до вторжения грузинских войск на территорию Абхазии", – подчеркнул ученый.В продолжение Авидзба сказал, что это решение Верховного Совета Абхазии стало одним из основополагающих, которое было принято законодательным органом республики в тот исторический период."Это укрепляло тенденцию становления независимой от Грузии страны. В этот же день было принято постановление Верховного Совета о прекращении действия Конституции 1978 года, и Абхазия перешла к Конституции 1925 года. Одна из статей документа гласила о том, что Абхазская Советская Социалистическая Республика является суверенным государством, которое строит взаимоотношения с другими государствами на договорных отношениях", – говорит Аслан Авидзба.Принятие постановления Верховного Совета о прекращении действия Конституции 1978 года и утверждение флага и герба означало объявление о независимости Абхазского государства, заявил он."И еще мы должны понимать, что отдельным постановлением Верховный Совет принял решение о том, что Абхазия отныне называется Республика Абхазия. То есть сегодняшнее название нашего государства также было принято 23 июля 1992 года. Эти постановления необходимо рассматривать в одном контексте, один документ без другого, может быть, и не имел такого важного исторического значения и мог бы не оказать такого существенного влияния на исторический процесс", – заявил историк.Описание Государственного флага АбхазииГосударственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся полос зеленого и белого цветов: четыре зеленых и три белых. Первая полоса сверху — зеленого цвета. В верхнем левом углу, у древка знамени, расположен прямоугольник пурпурного цвета. В центре прямоугольника — вертикальное изображение открытой ладони правой руки человека белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд также белого цвета. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности еще со времен Абхазского царства (VIII — X вв.), то есть ему уже двенадцать столетий. Такое изображение зафиксировано на генуэзских морских картах XIII — XIV веков. Пурпурный флаг с белой ладонью в первых веках нашей эры развевался над городом Себастополисом, на месте которого находится нынешняя столица Абхазии, город Сухум. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/simvol-svobody-kak-u-abkhazii-poyavilsya-svoy-flag-1047069676.html

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