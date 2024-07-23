https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/takie-obstoyatelstva-vozba-i-bikbaeva-o-mezhdunarodnom-art-festivale-abkhaziya-total-soul-1051764439.html

Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева о Международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul"

Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева о Международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul"

Sputnik Абхазия

Международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul" пройдет в республике с 26 по 28 июля. Он соберет в Абхазии деятелей искусства. 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T09:59+0300

2024-07-23T09:59+0300

2024-07-23T10:08+0300

радио

подкасты

абхазия

такие обстоятельства

фестиваль

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/16/1051764555_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e64d4e52239420131f12d076e10ca95c.jpg

Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева об арт-фестивале в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева об арт-фестивале в Абхазии

Международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul" пройдет в республике с 26 по 28 июля. Он соберет в Абхазии деятелей искусства.Что интересного ждет гостей фестиваля, в эфире радио Sputnik рассказали его организатор Хибла Возба и партнер арт-фестиваля Дария Бикбаева. Основная цель фестиваля – презентовать целую страну, Республику Абхазия, в качестве большой туристической площадки для культурных и бизнес мероприятий различного формата, объединив ее архитектурные и природные достопримечательности калейдоскопом арт-событий – концертов, выставок, мастер-классов, перформансов и инсталляций в Новоафонской пещере, на мозаичных автобусных остановках, в морпорту Сухума и других арт-объектах.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, такие обстоятельства, фестиваль, аудио