https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/takie-obstoyatelstva-vozba-i-bikbaeva-o-mezhdunarodnom-art-festivale-abkhaziya-total-soul-1051764439.html
Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева о Международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul"
Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева о Международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul"
Sputnik Абхазия
Международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul" пройдет в республике с 26 по 28 июля. Он соберет в Абхазии деятелей искусства. 23.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-23T09:59+0300
2024-07-23T09:59+0300
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Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева об арт-фестивале в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Возба и Бикбаева об арт-фестивале в Абхазии
Международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul" пройдет в республике с 26 по 28 июля. Он соберет в Абхазии деятелей искусства.Что интересного ждет гостей фестиваля, в эфире радио Sputnik рассказали его организатор Хибла Возба и партнер арт-фестиваля Дария Бикбаева. Основная цель фестиваля – презентовать целую страну, Республику Абхазия, в качестве большой туристической площадки для культурных и бизнес мероприятий различного формата, объединив ее архитектурные и природные достопримечательности калейдоскопом арт-событий – концертов, выставок, мастер-классов, перформансов и инсталляций в Новоафонской пещере, на мозаичных автобусных остановках, в морпорту Сухума и других арт-объектах.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, фестиваль, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, фестиваль, аудио
Международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul" пройдет в республике с 26 по 28 июля. Он соберет в Абхазии деятелей искусства.
Что интересного ждет гостей фестиваля, в эфире радио Sputnik рассказали его организатор Хибла Возба и партнер арт-фестиваля Дария Бикбаева.
Основная цель фестиваля – презентовать целую страну, Республику Абхазия, в качестве большой туристической площадки для культурных и бизнес мероприятий различного формата, объединив ее архитектурные и природные достопримечательности калейдоскопом арт-событий – концертов, выставок, мастер-классов, перформансов и инсталляций в Новоафонской пещере, на мозаичных автобусных остановках, в морпорту Сухума и других арт-объектах.