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Винер об Абхазии: я запомнила эту землю как место с очень большой силой
Винер об Абхазии: я запомнила эту землю как место с очень большой силой
Sputnik Абхазия
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Заслуженный тренер России Ирина Винер... 23.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-23T17:44+0300
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2024-07-23T17:44+0300
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Винер об Абхазии и спорте
Sputnik Абхазия
Винер об Абхазии и спорте
Ирина Винер в эти дни проводит вместе с семьей свой отпуск в селе Лдзаа Гагрского района. В эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия президент Всероссийской федерации художественной гимнастики рассказала, что связывает ее с республикой, какой она ее помнит с советских времен, какими перед ней предстали местные жители Абхазии, каков их спортивный потенциал и какие планы на сотрудничество с республикой. Винер призналась, что любимым местом в Абхазии для нее является Пицунда. "Это Пицунда. Золотое руно, Колхида. Греки ведь были не дураки. Они неспроста корабли свои сюда послали и искали здесь богатство, красоту. Золотое руно – это именно природа и великолепный климат. Здесь нет такой жары, как, например, в Сочи. Здесь потрясающие сосны, которые делают вечера прохладными. Совершенно нет никак комаров и мошкары", – отметила Ирина Винер. Она также поделилась своими планами о сотрудничестве с Абхазией."У меня очень большие надежды на то, что в Абхазии начнет развиваться тот вид спорта, которым я занимаюсь, и вообще все виды спорта, так как здесь люди очень спортивные, мотивированные, а девочки и женщины здесь очень красивые и стройные... Я сегодня встречалась с руководителем клуба по художественной гимнастике, который открылся в Сухуме. Мы обменялись контактами, и мы будем их поддерживать. Они будут к нам приезжать на сборы, и мы тоже будем приезжать сюда на соревнования... Если получится, я попробую построить здесь надувной (пневмокаркасный - прим.) зал, чтобы ранней весной, летом и до глубокой осени можно было здесь тренироваться, привозить сюда сборную команду и тренироваться здесь вместе с девочками из Абхазии", – сообщила Винер. Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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Винер об Абхазии: я запомнила эту землю как место с очень большой силой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Заслуженный тренер России Ирина Винер в интервью Sputnik Абхазия о себе, спорте и любви к Абхазии.
Ирина Винер в эти дни проводит вместе с семьей свой отпуск в селе Лдзаа Гагрского района. В эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия президент Всероссийской федерации художественной гимнастики рассказала, что связывает ее с республикой, какой она ее помнит с советских времен, какими перед ней предстали местные жители Абхазии, каков их спортивный потенциал и какие планы на сотрудничество с республикой.
"Я здесь была очень давно, еще много лет назад, и я запомнила эту землю как место с очень большой силой. Здесь великолепное море. Можно сказать, как шелк, обволакивает это море. Когда я приехала, я поцеловала его и поздоровалась с ним. Второе – пицундские сосны настолько энергетические, что люди, которые это чувствуют, получают колоссальный заряд, который иногда очень трудно переварить. Нужно обязательно пройти все стадии акклиматизации для того, чтобы эту энергию почувствовать и переработать в себе. Поэтому я счастлива, что выбрала это место", – сказала Ирина Винер.
Винер призналась, что любимым местом в Абхазии для нее является Пицунда.
"Это Пицунда. Золотое руно, Колхида. Греки ведь были не дураки. Они неспроста корабли свои сюда послали и искали здесь богатство, красоту. Золотое руно – это именно природа и великолепный климат. Здесь нет такой жары, как, например, в Сочи. Здесь потрясающие сосны, которые делают вечера прохладными. Совершенно нет никак комаров и мошкары", – отметила Ирина Винер.
Она также поделилась своими планами о сотрудничестве с Абхазией.
"У меня очень большие надежды на то, что в Абхазии начнет развиваться тот вид спорта, которым я занимаюсь, и вообще все виды спорта, так как здесь люди очень спортивные, мотивированные, а девочки и женщины здесь очень красивые и стройные... Я сегодня встречалась с руководителем клуба по художественной гимнастике, который открылся в Сухуме. Мы обменялись контактами, и мы будем их поддерживать. Они будут к нам приезжать на сборы, и мы тоже будем приезжать сюда на соревнования... Если получится, я попробую построить здесь надувной (пневмокаркасный - прим.) зал, чтобы ранней весной, летом и до глубокой осени можно было здесь тренироваться, привозить сюда сборную команду и тренироваться здесь вместе с девочками из Абхазии", – сообщила Винер.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.