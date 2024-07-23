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Винер об Абхазии: я запомнила эту землю как место с очень большой силой

Винер об Абхазии: я запомнила эту землю как место с очень большой силой

Sputnik Абхазия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Заслуженный тренер России Ирина Винер... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T17:44+0300

2024-07-23T17:44+0300

2024-07-23T17:44+0300

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Винер об Абхазии и спорте Sputnik Абхазия Винер об Абхазии и спорте

Ирина Винер в эти дни проводит вместе с семьей свой отпуск в селе Лдзаа Гагрского района. В эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия президент Всероссийской федерации художественной гимнастики рассказала, что связывает ее с республикой, какой она ее помнит с советских времен, какими перед ней предстали местные жители Абхазии, каков их спортивный потенциал и какие планы на сотрудничество с республикой. Винер призналась, что любимым местом в Абхазии для нее является Пицунда. "Это Пицунда. Золотое руно, Колхида. Греки ведь были не дураки. Они неспроста корабли свои сюда послали и искали здесь богатство, красоту. Золотое руно – это именно природа и великолепный климат. Здесь нет такой жары, как, например, в Сочи. Здесь потрясающие сосны, которые делают вечера прохладными. Совершенно нет никак комаров и мошкары", – отметила Ирина Винер. Она также поделилась своими планами о сотрудничестве с Абхазией."У меня очень большие надежды на то, что в Абхазии начнет развиваться тот вид спорта, которым я занимаюсь, и вообще все виды спорта, так как здесь люди очень спортивные, мотивированные, а девочки и женщины здесь очень красивые и стройные... Я сегодня встречалась с руководителем клуба по художественной гимнастике, который открылся в Сухуме. Мы обменялись контактами, и мы будем их поддерживать. Они будут к нам приезжать на сборы, и мы тоже будем приезжать сюда на соревнования... Если получится, я попробую построить здесь надувной (пневмокаркасный - прим.) зал, чтобы ранней весной, летом и до глубокой осени можно было здесь тренироваться, привозить сюда сборную команду и тренироваться здесь вместе с девочками из Абхазии", – сообщила Винер. Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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