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Аслан Бжания провел расширенное совещание с членами правительства
Аслан Бжания провел расширенное совещание с членами правительства
Sputnik Абхазия
В совещании приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств 24.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-24T12:38+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, сообщила пресс-служба президента Абхазии. В нем приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств.На встрече обсудили вопросы, затронутые во время недавней рабочей поездки главы государства в Москву и ключевые внутриполитические темы.
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абхазия, новости, президент, совещание
Аслан Бжания провел расширенное совещание с членами правительства
12:38 24.07.2024 (обновлено: 12:49 24.07.2024)
В совещании приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, сообщила пресс-служба президента Абхазии.
В нем приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств.
На встрече обсудили вопросы, затронутые во время недавней рабочей поездки главы государства в Москву и ключевые внутриполитические темы.