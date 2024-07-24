https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/aslan-bzhaniya-provel-rasshirennoe-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-1051784920.html

Аслан Бжания провел расширенное совещание с членами правительства

Аслан Бжания провел расширенное совещание с членами правительства

Sputnik Абхазия

В совещании приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств 24.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание, сообщила пресс-служба президента Абхазии. В нем приняли участие члены правительства, сотрудники Администрации президента и руководители силовых ведомств.На встрече обсудили вопросы, затронутые во время недавней рабочей поездки главы государства в Москву и ключевые внутриполитические темы.

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