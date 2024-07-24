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Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба участвует в форуме "Здоровое общество"
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба участвует в форуме "Здоровое общество"
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Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он проходит в Москве 24-25 июля. 24.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба участвует в форуме "Здоровое общество" в Москве, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. В состав делегации из Абхазии также вошел и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва. В мероприятии принимают участие 17 стран и 57 регионов. На нем обсудят вопросы популяризации культуры массового спорта, правильного питания и здорового образа жизни. Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию сберегающей здоровье среды.
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Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба участвует в форуме "Здоровое общество"
16:29 24.07.2024 (обновлено: 17:01 24.07.2024)
Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он проходит в Москве 24-25 июля.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба участвует в форуме "Здоровое общество" в Москве, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
В состав делегации из Абхазии также вошел и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.
В мероприятии принимают участие 17 стран и 57 регионов. На нем обсудят вопросы популяризации культуры массового спорта, правильного питания и здорового образа жизни.
Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию сберегающей здоровье среды.