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Хаджимба о пребывании в "Артеке": я раскрываюсь здесь по-новому
Хаджимба о пребывании в "Артеке": я раскрываюсь здесь по-новому
Sputnik Абхазия
Абхазские школьники, отличившиеся в различных конкурсах и показавшие хорошие результаты в учебе, в эти дни отдыхают в Международном детском центре "Артек"... 24.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-24T17:57+0300
2024-07-24T17:57+0300
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Хаджимба о пребывании в "Артек": я раскрываюсь здесь по-новому
Sputnik Абхазия
Хаджимба о пребывании в "Артек": я раскрываюсь здесь по-новому
Международный детский центр "Артек" объединяет школьников из разных стран. "Артек" — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. В 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. "Артек" принимает десятки тысяч детей в год.Алхан – участник восьмой смены "Артека", которая объединила детей из России, Абхазии, Франции, Швеции."Сначала все казалось другим, но спустя несколько дней я привык и увидел всю красоту "Артека". Все изучил. Интересно знакомиться с ребятами из других стран, узнавать про их культуру", – сказал Хаджимба.Алхан также рассказал, как проходят мастер-классы и интерактивные лекции.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, артек, крым, школьники, отдых, аудио
подкасты, артек, крым, школьники, отдых, аудио
Хаджимба о пребывании в "Артеке": я раскрываюсь здесь по-новому
17:57 24.07.2024 (обновлено: 18:12 24.07.2024)
Абхазские школьники, отличившиеся в различных конкурсах и показавшие хорошие результаты в учебе, в эти дни отдыхают в Международном детском центре "Артек". Один из них, Алхан Хаджимба, в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями.
Международный детский центр "Артек" объединяет школьников из разных стран. "Артек" — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. В 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. "Артек" принимает десятки тысяч детей в год.
Алхан – участник восьмой смены "Артека", которая объединила детей из России, Абхазии, Франции, Швеции.
"Сначала все казалось другим, но спустя несколько дней я привык и увидел всю красоту "Артека". Все изучил. Интересно знакомиться с ребятами из других стран, узнавать про их культуру", – сказал Хаджимба.
Алхан также рассказал, как проходят мастер-классы и интерактивные лекции.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.