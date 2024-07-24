https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/khadzhimba-o-prebyvanii-v-arteke-ya-raskryvayus-zdes-po-novomu--1051788676.html

Хаджимба о пребывании в "Артеке": я раскрываюсь здесь по-новому

Хаджимба о пребывании в "Артеке": я раскрываюсь здесь по-новому

Sputnik Абхазия

Абхазские школьники, отличившиеся в различных конкурсах и показавшие хорошие результаты в учебе, в эти дни отдыхают в Международном детском центре "Артек"... 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T17:57+0300

2024-07-24T17:57+0300

2024-07-24T18:12+0300

радио

подкасты

артек

крым

школьники

отдых

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/18/1051788512_0:124:960:664_1920x0_80_0_0_50d6c9efd6baf5dffd5fd0665fa49757.jpg

Хаджимба о пребывании в "Артек": я раскрываюсь здесь по-новому Sputnik Абхазия Хаджимба о пребывании в "Артек": я раскрываюсь здесь по-новому

Международный детский центр "Артек" объединяет школьников из разных стран. "Артек" — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. В 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. "Артек" принимает десятки тысяч детей в год.Алхан – участник восьмой смены "Артека", которая объединила детей из России, Абхазии, Франции, Швеции."Сначала все казалось другим, но спустя несколько дней я привык и увидел всю красоту "Артека". Все изучил. Интересно знакомиться с ребятами из других стран, узнавать про их культуру", – сказал Хаджимба.Алхан также рассказал, как проходят мастер-классы и интерактивные лекции.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, артек, крым, школьники, отдых, аудио