https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/posrednik-belyaeva-o-kachestve-morskoy-vody-v-abkhazii-1051786929.html
Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии
Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии
Sputnik Абхазия
Патогенных бактерий, вызывающих заболевания, в море пока не обнаружено, сообщила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач страны Алла Беляева. 24.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-24T15:25+0300
2024-07-24T15:25+0300
2024-07-24T15:32+0300
радио
абхазия
морская вода
анализ
бактерии
заболевания
канализация
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
посредник
подкасты
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Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии
Патогенных бактерий, вызывающих заболевания, в море пока не обнаружено, сообщила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач страны Алла Беляева.По ее словам, анализ морской воды у берегов Сухума проводится еженедельно. В других городах и районах – раз в 10 дней или так же раз в неделю, в зависимости от материально-технических возможностей.Беляева сообщила, что в столице начали дополнительно проверять ливнестоки, которые впадают в Сухумскую бухту.Специалисты СЭС выявили факты подключения частных канализаций к ливневым системам.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, морская вода, анализ, бактерии, заболевания, канализация, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, посредник, подкасты, аудио
абхазия, морская вода, анализ, бактерии, заболевания, канализация, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, посредник, подкасты, аудио
Патогенных бактерий, вызывающих заболевания, в море пока не обнаружено, сообщила в эфире радио Sputnik
главный санитарный врач страны Алла Беляева.
По ее словам, анализ морской воды у берегов Сухума проводится еженедельно. В других городах и районах – раз в 10 дней или так же раз в неделю, в зависимости от материально-технических возможностей.
Беляева сообщила, что в столице начали дополнительно проверять ливнестоки, которые впадают в Сухумскую бухту.
Специалисты СЭС выявили факты подключения частных канализаций к ливневым системам.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.