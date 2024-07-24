https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/posrednik-belyaeva-o-kachestve-morskoy-vody-v-abkhazii-1051786929.html

Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии

Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии

Sputnik Абхазия

Патогенных бактерий, вызывающих заболевания, в море пока не обнаружено, сообщила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач страны Алла Беляева. 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T15:25+0300

2024-07-24T15:25+0300

2024-07-24T15:32+0300

радио

абхазия

морская вода

анализ

бактерии

заболевания

канализация

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

посредник

подкасты

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Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Беляева о качестве морской воды в Абхазии

Патогенных бактерий, вызывающих заболевания, в море пока не обнаружено, сообщила в эфире радио Sputnik главный санитарный врач страны Алла Беляева.По ее словам, анализ морской воды у берегов Сухума проводится еженедельно. В других городах и районах – раз в 10 дней или так же раз в неделю, в зависимости от материально-технических возможностей.Беляева сообщила, что в столице начали дополнительно проверять ливнестоки, которые впадают в Сухумскую бухту.Специалисты СЭС выявили факты подключения частных канализаций к ливневым системам.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, морская вода, анализ, бактерии, заболевания, канализация, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, посредник, подкасты, аудио