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Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу
Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу
Sputnik Абхазия
Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. Эксперты считают, что в проекте могла... 24.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-24T10:58+0300
2024-07-24T10:58+0300
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Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу
Sputnik Абхазия
Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу
Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. Эксперты считают, что в проекте могла бы принять участие и Абхазия. Как работали тропы в советский период, что необходимо сделать для включения Абхазии в эти маршруты, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского парка Тимур Тванба. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, горы, ссср, кавказ, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, горы, ссср, кавказ, аудио
Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. Эксперты считают, что в проекте могла бы принять участие и Абхазия.
Как работали тропы в советский период, что необходимо сделать для включения Абхазии в эти маршруты, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского парка Тимур Тванба.