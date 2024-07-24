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Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу

Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу

Sputnik Абхазия

Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. Эксперты считают, что в проекте могла... 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T10:58+0300

2024-07-24T10:58+0300

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Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу Sputnik Абхазия Турбаза: Бения и Тванба о перспективе включения Абхазии в Большую Кавказскую тропу

Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. Эксперты считают, что в проекте могла бы принять участие и Абхазия. Как работали тропы в советский период, что необходимо сделать для включения Абхазии в эти маршруты, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского парка Тимур Тванба. Слушайте подкаст.

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