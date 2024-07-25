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Переслегин рассказал, почему в США есть вероятность гражданской войны

Переслегин рассказал, почему в США есть вероятность гражданской войны

Sputnik Абхазия

Попытка демократов с помощью махинаций на выборах отобрать победу у Дональда Трампа и Республиканской партии может грозить Соединенным Штатам полноценной... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T17:26+0300

2024-07-25T17:26+0300

2024-07-25T17:26+0300

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Переслегин: Трамп точно знает, кто поставил большие деньги на его убийство Sputnik Абхазия Переслегин: Трамп точно знает, кто поставил большие деньги на его убийство

Байден, его администрация, которой управляют транснациональные корпорации, и вся Демократическая партия оказались сегодня в безвыходном положении, так как шансы на победу Трампа можно оценить как 90 к 10 в его пользу, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.В сложившейся ситуации на выборах в США голосовать за демократов будут только демократические штаты, а все колеблющиеся в этих условиях окажутся республиканскими. Но сейчас интересно уже не это, отмечает эксперт."Кто-то уже не поленился посмотреть, что за сутки до покушения на Трампа BlackRock, Vanguard (инвестиционные компании ― Sputnik) и группа Ротшильдов сбрасывали большое количество его ценных бумаг, кто-то уже посчитал, что если бы Трамп был убит на следующий день, то их прибыль составила бы многие миллиарды долларов. Совершенно понятно, что сейчас это никто расследовать не будет. Я думаю, что и Трамп, придя к власти, расследовать это впрямую не будет. Но он эти данные получил и теперь точно знает, что тем самым руководители фондов изначально ставили на его убийство. И какая-то его реакция будет", – убежден Переслегин.Представители этих корпораций контролируют значительную часть американского бизнеса. Приход к власти Трампа может означать для них в лучшем случае крайне неблагоприятное отношение власти к их бизнесу, а в худшем случае ― судебный процесс, потому что сброс акций в подобной ситуации – дело вполне доказуемое на суде, а в новых условиях в руках Трампа окажется Верховный суд, говорит эксперт."Совершенно четко можно сказать, что политика транснациональных корпораций потерпела сокрушительное поражение, и отсюда получаются два интересных сценария. Во-первых, можно попытаться махинациями на выборах все-таки привести к власти Камалу Харрис. Но никто из республиканцев в это просто не поверит, и после этого начнутся беспорядки. Второй сценарий – допустить победу Трампа , после чего надеяться, что он будет великодушен и не доедет дело до судебного процесса, тогда у транснационалов есть шансы пережить четыре года , за которые ситуация в мире может измениться", – рассуждает эксперт.

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