https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/pereslegin-rasskazal-pochemu-v-ssha-est-veroyatnost-grazhdanskoy-voyny--1051798097.html
Переслегин рассказал, почему в США есть вероятность гражданской войны
Переслегин рассказал, почему в США есть вероятность гражданской войны
Sputnik Абхазия
Попытка демократов с помощью махинаций на выборах отобрать победу у Дональда Трампа и Республиканской партии может грозить Соединенным Штатам полноценной... 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T17:26+0300
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Переслегин: Трамп точно знает, кто поставил большие деньги на его убийство
Sputnik Абхазия
Переслегин: Трамп точно знает, кто поставил большие деньги на его убийство
Байден, его администрация, которой управляют транснациональные корпорации, и вся Демократическая партия оказались сегодня в безвыходном положении, так как шансы на победу Трампа можно оценить как 90 к 10 в его пользу, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.В сложившейся ситуации на выборах в США голосовать за демократов будут только демократические штаты, а все колеблющиеся в этих условиях окажутся республиканскими. Но сейчас интересно уже не это, отмечает эксперт."Кто-то уже не поленился посмотреть, что за сутки до покушения на Трампа BlackRock, Vanguard (инвестиционные компании ― Sputnik) и группа Ротшильдов сбрасывали большое количество его ценных бумаг, кто-то уже посчитал, что если бы Трамп был убит на следующий день, то их прибыль составила бы многие миллиарды долларов. Совершенно понятно, что сейчас это никто расследовать не будет. Я думаю, что и Трамп, придя к власти, расследовать это впрямую не будет. Но он эти данные получил и теперь точно знает, что тем самым руководители фондов изначально ставили на его убийство. И какая-то его реакция будет", – убежден Переслегин.Представители этих корпораций контролируют значительную часть американского бизнеса. Приход к власти Трампа может означать для них в лучшем случае крайне неблагоприятное отношение власти к их бизнесу, а в худшем случае ― судебный процесс, потому что сброс акций в подобной ситуации – дело вполне доказуемое на суде, а в новых условиях в руках Трампа окажется Верховный суд, говорит эксперт."Совершенно четко можно сказать, что политика транснациональных корпораций потерпела сокрушительное поражение, и отсюда получаются два интересных сценария. Во-первых, можно попытаться махинациями на выборах все-таки привести к власти Камалу Харрис. Но никто из республиканцев в это просто не поверит, и после этого начнутся беспорядки. Второй сценарий – допустить победу Трампа , после чего надеяться, что он будет великодушен и не доедет дело до судебного процесса, тогда у транснационалов есть шансы пережить четыре года , за которые ситуация в мире может измениться", – рассуждает эксперт.
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подкасты, сша, выборы, в мире, аудио
подкасты, сша, выборы, в мире, аудио
Переслегин рассказал, почему в США есть вероятность гражданской войны
Попытка демократов с помощью махинаций на выборах отобрать победу у Дональда Трампа и Республиканской партии может грозить Соединенным Штатам полноценной гражданской войной, полагает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин и объясняет, почему.
Байден, его администрация, которой управляют транснациональные корпорации, и вся Демократическая партия оказались сегодня в безвыходном положении, так как шансы на победу Трампа можно оценить как 90 к 10 в его пользу, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.
"С 2020 по 2024 год больших побед у транснационалов не было, и вот теперь покушение не удалось, Трамп отыграл ситуацию для себя блестяще, и тут транснационалы оказались перед страшным выбором. А собственно, что можно предложить? Оставлять Байдена – без шансов, но и менять его сейчас – тоже без шансов. Люди, которые давали пожертвования, давали их конкретному человеку, а вовсе не партии, времени на то, чтобы снова собрать деньги, в общем нет, времени на то, чтобы начать другую кампанию с другим содержанием, уже тоже нет", – сказал Переслегин в интервью Sputnik.
В сложившейся ситуации на выборах в США голосовать за демократов будут только демократические штаты, а все колеблющиеся в этих условиях окажутся республиканскими. Но сейчас интересно уже не это, отмечает эксперт.
"Кто-то уже не поленился посмотреть, что за сутки до покушения на Трампа BlackRock, Vanguard (инвестиционные компании ― Sputnik) и группа Ротшильдов сбрасывали большое количество его ценных бумаг, кто-то уже посчитал, что если бы Трамп был убит на следующий день, то их прибыль составила бы многие миллиарды долларов. Совершенно понятно, что сейчас это никто расследовать не будет. Я думаю, что и Трамп, придя к власти, расследовать это впрямую не будет. Но он эти данные получил и теперь точно знает, что тем самым руководители фондов изначально ставили на его убийство. И какая-то его реакция будет", – убежден Переслегин.
Представители этих корпораций контролируют значительную часть американского бизнеса. Приход к власти Трампа может означать для них в лучшем случае крайне неблагоприятное отношение власти к их бизнесу, а в худшем случае ― судебный процесс, потому что сброс акций в подобной ситуации – дело вполне доказуемое на суде, а в новых условиях в руках Трампа окажется Верховный суд, говорит эксперт.
"Совершенно четко можно сказать, что политика транснациональных корпораций потерпела сокрушительное поражение, и отсюда получаются два интересных сценария. Во-первых, можно попытаться махинациями на выборах все-таки привести к власти Камалу Харрис. Но никто из республиканцев в это просто не поверит, и после этого начнутся беспорядки. Второй сценарий – допустить победу Трампа , после чего надеяться, что он будет великодушен и не доедет дело до судебного процесса, тогда у транснационалов есть шансы пережить четыре года , за которые ситуация в мире может измениться", – рассуждает эксперт.