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Праздник добра и энтузиазма: музыкальный фестиваль в Пицунде

Праздник добра и энтузиазма: музыкальный фестиваль в Пицунде

Sputnik Абхазия

Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней в концертном зале Пицундского храма представят девять музыкальных программ. 25.07.2024, Sputnik Абхазия

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Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема", сказал худрук и основатель фестиваля Барас Куджба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия. Премьера произведения прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В Пицундском храме "Абхазский реквием" прозвучит во второй раз. По словам участницы фестиваля, органистки, главного редактора журнала "Музыкальная жизнь" Евгении Кривицкой, Пицундский храм - это особенное место с многовековой историей, атмосферу которого прочувствовать во время исполнения музыкальных произведений в его стенах. Кривицкая отметила, что результатом мероприятия может стать открытие новых имен для Пицунды и Абхазии. Подробнее смотрите в видео Sputnik. Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней будет представлено девять музыкальных программ. За это время в стенах Пицундского храма выступят артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции. Sputnik Абхазия — информационный партнер мероприятия.

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