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Праздник добра и энтузиазма: музыкальный фестиваль в Пицунде
Праздник добра и энтузиазма: музыкальный фестиваль в Пицунде
Sputnik Абхазия
Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней в концертном зале Пицундского храма представят девять музыкальных программ. 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T19:00+0300
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Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема", сказал худрук и основатель фестиваля Барас Куджба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия. Премьера произведения прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В Пицундском храме "Абхазский реквием" прозвучит во второй раз. По словам участницы фестиваля, органистки, главного редактора журнала "Музыкальная жизнь" Евгении Кривицкой, Пицундский храм - это особенное место с многовековой историей, атмосферу которого прочувствовать во время исполнения музыкальных произведений в его стенах. Кривицкая отметила, что результатом мероприятия может стать открытие новых имен для Пицунды и Абхазии. Подробнее смотрите в видео Sputnik. Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней будет представлено девять музыкальных программ. За это время в стенах Пицундского храма выступят артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции. Sputnik Абхазия — информационный партнер мероприятия.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Праздник добра и энтузиазма: музыкальный фестиваль в Пицунде
Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней в концертном зале Пицундского храма представят девять музыкальных программ.
Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема", сказал худрук и основатель фестиваля Барас Куджба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Премьера произведения прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В Пицундском храме "Абхазский реквием" прозвучит во второй раз.
По словам участницы фестиваля, органистки, главного редактора журнала "Музыкальная жизнь" Евгении Кривицкой, Пицундский храм - это особенное место с многовековой историей, атмосферу которого прочувствовать во время исполнения музыкальных произведений в его стенах.
Кривицкая отметила, что результатом мероприятия может стать открытие новых имен для Пицунды и Абхазии.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Пицундский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За шесть дней будет представлено девять музыкальных программ. За это время в стенах Пицундского храма выступят артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции.
Sputnik Абхазия — информационный партнер мероприятия.