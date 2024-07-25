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Пустоварова рассказала о химических показателях морской воды в Абхазии

Пустоварова рассказала о химических показателях морской воды в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как проверяют качество морской воды в республике, в интервью радио Sputnik рассказала замдиректора Абхазского государственного центра экологического... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T13:49+0300

2024-07-25T13:49+0300

2024-07-25T13:51+0300

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Пустоварова о качестве воды в Черном море Sputnik Абхазия Пустоварова о качестве воды в Черном море

Как отметила Пустоварова, в лаборатории Центра проверяются химические показатели воды, каждые две недели производя отбор воды на побережье."У нас фиксируются регулярные незначительные превышения показателей исключительно по нефтепродуктам. Остальные гидрохимические показатели, характеризующие загрязнение морской среды, находятся в пределах нормативных значений, потому что у нас нет крупных химических предприятий, нет стока химикатов. И прогрев морской воды на эти показатели не имеет никакого влияния", – рассказала Ольга Пустоварова. Превышение показателей нефтепродуктов связано с плавсредствами, использующими горюче-смазочные материалы, а также со стоком рек. Но для людей это никакого значения не имеет. Подробности слушайте в подкасте.

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