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Средства ПВО России сбили 52 украинских дрона за сутки
Средства ПВО России сбили 52 украинских дрона за сутки
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек. 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T15:55+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 52 украинских БПЛА, 26 из них — вне зоны спецоперации, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, пункт базирования безэкипажных катеров. Нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28382 беспилотника, 556 ЗРК, 16660 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12363 орудия полевой артиллерии и минометов, 24046 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/svo-prodvizhenie-rossiyskoy-armii-k-seversku-i-ugledaru--1051792971.html
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россия, украина, донбасс
Средства ПВО России сбили 52 украинских дрона за сутки
15:55 25.07.2024 (обновлено: 17:25 25.07.2024)
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 52 украинских БПЛА, 26 из них — вне зоны спецоперации, сообщает Минобороны России.
Кроме того, за сутки было сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, пункт базирования безэкипажных катеров.
Нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28382 беспилотника, 556 ЗРК, 16660 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12363 орудия полевой артиллерии и минометов, 24046 единиц специальной военной автомобильной техники.