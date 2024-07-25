https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/takie-obstoyatelstva-khudozhnik-zaytsev-ob-uchastii-v-art-festivale-v-abkhazii-1051789291.html
Такие обстоятельства: художник Зайцев об участии в арт-фестивале в Абхазии
Такие обстоятельства: художник Зайцев об участии в арт-фестивале в Абхазии
Sputnik Абхазия
Участник Международного арт-фестиваля "Абхазия.Total soul", художник Слава Зайцев рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие работы планирует показать... 25.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-25T10:43+0300
2024-07-25T10:43+0300
2024-07-25T11:43+0300
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Такие обстоятельства: художник Зайцев об участии в арт-фестивале в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: художник Зайцев об участии в арт-фестивале в Абхазии
В Абхазии много локаций, где современные художники могли бы представить публике свои работы, уверен художник, участник фестиваля "Абхазия. Total soul” Слава Зайцев.Инсталляции, по его мнению, можно создавать и в заброшенных домах с помощью теней или предметов."Местные воспринимают это как разруху, а я вижу, как можно это превратить во что-то крутое, ради чего даже туристы сюда будут приезжать", – сказал Зайцев.Инсталляции художника Славы Зайцева представят на международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul”. Он пройдет в республике с 26 по 28 июля на нескольких локациях. В их числе Лыхнашта, Новоафонская пещера, станция "Гума".Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, фестиваль, арт-объект, художники, искусство, аудио
абхазия, фестиваль, арт-объект, художники, искусство, аудио
Такие обстоятельства: художник Зайцев об участии в арт-фестивале в Абхазии
10:43 25.07.2024 (обновлено: 11:43 25.07.2024)
Участник Международного арт-фестиваля "Абхазия.Total soul", художник Слава Зайцев рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие работы планирует показать абхазской публике и как с помощью искусства воздействовать на людей.
В Абхазии много локаций, где современные художники могли бы представить публике свои работы, уверен художник, участник фестиваля "Абхазия. Total soul” Слава Зайцев.
Инсталляции, по его мнению, можно создавать и в заброшенных домах с помощью теней или предметов.
"Местные воспринимают это как разруху, а я вижу, как можно это превратить во что-то крутое, ради чего даже туристы сюда будут приезжать", – сказал Зайцев.
Инсталляции художника Славы Зайцева представят на международном арт-фестивале "Абхазия. Total soul”. Он пройдет в республике с 26 по 28 июля на нескольких локациях. В их числе Лыхнашта, Новоафонская пещера, станция "Гума".
Полная версия беседы в аудиофайле
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