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Законопроект об апартаментах в восточной Абхазии отозван из Парламента

Законопроект об апартаментах в восточной Абхазии отозван из Парламента

Sputnik Абхазия

Документ предусматривал возведение апартаментов в восточной части Абхазии. Пилотный проект предполагал строительство 10 000 номеров, не предназначенных для... 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T11:28+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов". Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.Решение об отзыве законопроекта об апартаментах в восточной Абхазии и прекращении по нему законодательного процесса в дальнейшем было принято с целью снятия напряженности и сохранения стабильности в стране, говорится в заявлении Парламента. Оно стало результатом длительных консультаций и внутрипарламентского диалога, учитывалось общественное мнение, которое выразили Совет старейшин, герои Отечественной войны народа Абхазии, представители научных кругов и интеллигенции, неравнодушные граждане. "Депутаты выражают признательность народу Абхазии за активную гражданскую позицию и напоминают о важности сохранения согласия и стабильности в нашей стране", — говорится в заявлении.

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