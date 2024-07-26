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Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется
Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется
Sputnik Абхазия
Чем Абхазии может быть интересен форум "Здоровое общество", в интервью радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. 26.07.2024, Sputnik Абхазия
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Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется
Sputnik Абхазия
Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва приняли участие в форуме "Здоровое общество" в Москве. Какое значение для республики имеет участие в этом крупном медицинском форуме, Эдуард Бутба рассказал в интервью радио Sputnik.По его словам, абхазская делегация посетила большое количество павильонов, посвященных разным направлениям медицины, в том числе связанным с новейшими технологиями. Представители республики обсудили со специалистами ранозаживляющие повязки с элементами нанотехнологий, использование роботизированной техники при выявлении и лечении онкозаболеваний, посетили секцию, посвященную здоровым привычкам.Он отметил, что все контакты нацелены на то, чтобы расширить территорию общения. Подробности слушайте в подкасте. Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию сберегающей здоровье среды.
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Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется
13:18 26.07.2024 (обновлено: 14:12 26.07.2024)
Чем Абхазии может быть интересен форум "Здоровое общество", в интервью радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва приняли участие в форуме "Здоровое общество" в Москве.
Какое значение для республики имеет участие в этом крупном медицинском форуме, Эдуард Бутба рассказал в интервью радио Sputnik.
По его словам, абхазская делегация посетила большое количество павильонов, посвященных разным направлениям медицины, в том числе связанным с новейшими технологиями. Представители республики обсудили со специалистами ранозаживляющие повязки с элементами нанотехнологий, использование роботизированной техники при выявлении и лечении онкозаболеваний, посетили секцию, посвященную здоровым привычкам.
"Для нас это дополнительные связи. Мы познакомились с министром здравоохранения Узбекистана. Я получил приглашение посетить Ташкент, Самарканд, Бухару. Также на встрече был первый заместитель министра здравоохранения Таджикистана, он тоже пригласил посетить республику. Пообщались с представителями республики Казахстан, с представителями республики Туркменистан", – сообщил Бутба.
Он отметил, что все контакты нацелены на то, чтобы расширить территорию общения.
"Абхазию знают, видят. Человеческий фактор всегда присутствует", – подчеркнул министр.
Подробности слушайте в подкасте
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Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию сберегающей здоровье среды.