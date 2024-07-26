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Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется

Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется

Sputnik Абхазия

Чем Абхазии может быть интересен форум "Здоровое общество", в интервью радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. 26.07.2024, Sputnik Абхазия

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Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется Sputnik Абхазия Бутба об участии в форуме "Здоровое общество": территория нашего общения расширяется

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва приняли участие в форуме "Здоровое общество" в Москве. Какое значение для республики имеет участие в этом крупном медицинском форуме, Эдуард Бутба рассказал в интервью радио Sputnik.По его словам, абхазская делегация посетила большое количество павильонов, посвященных разным направлениям медицины, в том числе связанным с новейшими технологиями. Представители республики обсудили со специалистами ранозаживляющие повязки с элементами нанотехнологий, использование роботизированной техники при выявлении и лечении онкозаболеваний, посетили секцию, посвященную здоровым привычкам.Он отметил, что все контакты нацелены на то, чтобы расширить территорию общения. Подробности слушайте в подкасте. Форум "Здоровое общество" – экспертная платформа Фонда Росконгресса. Он стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию сберегающей здоровье среды.

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