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Главный четверг: Бганба о предпочтениях туристов во время отдыха в Гагре

Главный четверг: Бганба о предпочтениях туристов во время отдыха в Гагре

Sputnik Абхазия

Как проходит лето в туристической столице Абхазии, как местные власти решают вопросы, связанные с организацией комфортного отдыха гостей, в программе "Главный... 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T11:24+0300

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Главный четверг: Бганба о предпочтениях туристов во время отдыха в Гагре Sputnik Абхазия Главный четверг: Бганба о предпочтениях туристов во время отдыха в Гагре

Как отметил Бганба, в целом сезон проходит без ажиотажа."Мы ожидали большее количество отдыхающих. Июнь, конечно, уступает. Но в июле достаточно туристов заехало на территорию Гагры – видно по улицам, кафе и другим местам... Данные говорят о том, что в Абхазию приезжает все больше туристов, они заинтересованы в отдыхе на территории республики. И самое главное, что у нас в городе ежегодно появляются новые объекты, увеличивается количество койко-мест", – сообщил Ахра Бганба. Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, отдых в абхазии, аудио