Новый уровень: четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow

Очередным заданием для 12 пар участников стало исполнение одного из двух танцев – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн". На подготовку у них было 25 дней.Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. Зрители, которые не оставили в зале ни одного свободного места, "голосовали" и поддерживали аплодисментами.По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба (477 баллов). На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая (475 баллов). На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба (471 балл).В завершение вечера команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки". В этот раз жюри отдали предпочтение команде Инапшба, но за все время шоу они набрали по 358 баллов.В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.
Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии в четверг, 25 июля.
Очередным заданием для 12 пар участников стало исполнение одного из двух танцев – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн". На подготовку у них было 25 дней.
Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. Зрители, которые не оставили в зале ни одного свободного места, "голосовали" и поддерживали аплодисментами.
По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба (477 баллов). На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая (475 баллов). На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба (471 балл).
В завершение вечера команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки". В этот раз жюри отдали предпочтение команде Инапшба, но за все время шоу они набрали по 358 баллов.
В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.
По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба. На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая. На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба.
По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба. На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая. На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба.
В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.
В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.