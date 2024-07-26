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https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/novyy-uroven-chetvertyy-otchetnyy-kontsert-tantsevalnogo-proekta-eytsikashow-1051808400.html
Новый уровень: четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow
Новый уровень: четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow
Sputnik Абхазия
Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии в четверг, 25 июля. 26.07.2024, Sputnik Абхазия
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Очередным заданием для 12 пар участников стало исполнение одного из двух танцев – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн". На подготовку у них было 25 дней.Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. Зрители, которые не оставили в зале ни одного свободного места, "голосовали" и поддерживали аплодисментами.По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба (477 баллов). На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая (475 баллов). На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба (471 балл).В завершение вечера команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки". В этот раз жюри отдали предпочтение команде Инапшба, но за все время шоу они набрали по 358 баллов.В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.
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мультимедиа, фото , абхазия, танцы, фото
мультимедиа, фото , абхазия, танцы, фото

Новый уровень: четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow

12:08 26.07.2024
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Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии в четверг, 25 июля.
Очередным заданием для 12 пар участников стало исполнение одного из двух танцев – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн". На подготовку у них было 25 дней.
Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. Зрители, которые не оставили в зале ни одного свободного места, "голосовали" и поддерживали аплодисментами.
По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба (477 баллов). На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая (475 баллов). На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба (471 балл).
В завершение вечера команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки". В этот раз жюри отдали предпочтение команде Инапшба, но за все время шоу они набрали по 358 баллов.
В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 25 июля.

Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 25 июля. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 25 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступили 12 пар, которые на выбор исполнили одну из двух заданных организаторами композиций – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн".

Выступили 12 пар, которые на выбор исполнили одну из двух заданных организаторами композиций – чеченского народного танца или адыгского танца &quot;Щэщэн&quot;. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступили 12 пар, которые на выбор исполнили одну из двух заданных организаторами композиций – чеченского народного танца или адыгского танца "Щэщэн".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В зале почти не было свободных мест. Зрители "голосовали" и поддерживали участников аплодисментами.

В зале почти не было свободных мест. Зрители &quot;голосовали&quot; и поддерживали участников аплодисментами. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В зале почти не было свободных мест. Зрители "голосовали" и поддерживали участников аплодисментами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На подготовку у участников проекта было 25 дней.

На подготовку у участников проекта было 25 дней. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На подготовку у участников проекта было 25 дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов.

Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и артистизм участников проекта в диапазоне от 1 до 10 баллов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба. На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая. На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба.

По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт &quot;Амацәыс&quot; Милены Тачулия и Саида Хагба. На втором месте &quot;Ашьауардын амҵәыжәҩақәа&quot; Илоны Зухба и Адгура Микая. На третьем – &quot;Амцаҧшь&quot; Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

По набранным баллам за время проекта первое место занял дуэт "Амацәыс" Милены Тачулия и Саида Хагба. На втором месте "Ашьауардын амҵәыжәҩақәа" Илоны Зухба и Адгура Микая. На третьем – "Амцаҧшь" Себины Зекир-оглы и Адиса Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.

В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В состав жюри вошли Народный артист Абхазии Арвелод Тарба, Народная артистка Абхазии Майя Герзмава, Заслуженный артист Абхазии, России, Адыгеи Аслан Хаджаев, Заслуженный артист Абхазии Ахра Саманджия, Заслуженный работник культуры Яна Цвейба, Заслуженный артист Абхазии Адгур Мушба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках проекта запланировано шесть концертов. Победители проекта получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.

В рамках проекта запланировано шесть концертов. Победители проекта получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках проекта запланировано шесть концертов. Победители проекта получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки".

Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма &quot;Рокки&quot;. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба исполнили коллективный танец, в основу которого легла музыка из фильма "Рокки".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующим заданием для команды Аслана Багапш станет старинный абхазский танец махаджиров. Команда Дениса Инапшба должна будет подготовить абхазский народный танец.

Следующим заданием для команды Аслана Багапш станет старинный абхазский танец махаджиров. Команда Дениса Инапшба должна будет подготовить абхазский народный танец. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующим заданием для команды Аслана Багапш станет старинный абхазский танец махаджиров. Команда Дениса Инапшба должна будет подготовить абхазский народный танец.

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