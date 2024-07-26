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Строительство апартаментов обсудили на собрании общественности в Сухуме

Строительство апартаментов обсудили на собрании общественности в Сухуме

Sputnik Абхазия

Собрание общественности с участием депутатов Парламента Абхазии прошло в здании Абхазского драмтеатра в пятницу 26 июля. 26.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Собрание общественности с участием депутатов Парламента Абхазии прошло в здании Абхазского драмтеатра. Предметом обсуждения стал отозванный 25 июля из Парламента законопроект "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия". Он предусматривает строительство апартаментов в восточной части Абхазии. Выступавшие отмечали, что если бы этот документ был принят, то Абхазия рисковала потерять свою независимость и возникла бы опасность для демографии и экологии республики. Кроме того, страна не располагает необходимой для подобных проектов инфраструктурой. Участники встречи поддержали обращение к президенту, чтобы он вышел с законодательной инициативой о запрете строительства апартаментов.

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