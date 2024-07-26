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Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной
Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной
Sputnik Абхазия
Политолог Антон Гришанов в эфире радио Sputnik о возможности компромисса в переговорах с Украиной. 26.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-26T13:40+0300
2024-07-26T13:40+0300
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Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной
Sputnik Абхазия
Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной
В Кремле заявили о готовности урегулировать конфликт на Украине, но при условии соблюдения ее интересов в рамках озвученных предложений. О возможности компромисса в переговорах в эфире радио Sputnik говорили с главным научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антоном Гришановым.
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Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной
Политолог Антон Гришанов в эфире радио Sputnik о возможности компромисса в переговорах с Украиной.
В Кремле заявили о готовности урегулировать конфликт на Украине, но при условии соблюдения ее интересов в рамках озвученных предложений.
О возможности компромисса в переговорах в эфире радио Sputnik говорили с главным научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антоном Гришановым.
"Мы не собираемся занимать Киев. Об этом изначально говорил наш президент. Не будем захватывать западные области, потому что понимаем, там население сильно отравлено неонацизмом. Исходим из того, что Украина должна остаться независимым государством. Чем не компромисс?" – сказал политолог.