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Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной

Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной

Sputnik Абхазия

Политолог Антон Гришанов в эфире радио Sputnik о возможности компромисса в переговорах с Украиной. 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T13:40+0300

2024-07-26T13:40+0300

2024-07-26T13:40+0300

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Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной Sputnik Абхазия Политолог о возможности компромисса в переговорах с Украиной

В Кремле заявили о готовности урегулировать конфликт на Украине, но при условии соблюдения ее интересов в рамках озвученных предложений. О возможности компромисса в переговорах в эфире радио Sputnik говорили с главным научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антоном Гришановым.

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