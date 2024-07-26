https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/remont-obektov-za-schet-byudzheta-respubliki-obsudili-v-kabmine-1051817203.html

Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине

Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине

Sputnik Абхазия

Средства из республиканского бюджета выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения... 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T19:04+0300

2024-07-26T19:04+0300

2024-07-26T19:04+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Из средств республиканского бюджета в 2024 году на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии по основному и дополнительному перечню выделено 178 млн. 717 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.Этот вопрос обсудили на совещании премьер-министр Александр Анкваб, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник УКС Тимур Агрба.Средства выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.

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