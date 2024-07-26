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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине
Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине
Sputnik Абхазия
Средства из республиканского бюджета выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения... 26.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-26T19:04+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Из средств республиканского бюджета в 2024 году на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии по основному и дополнительному перечню выделено 178 млн. 717 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.Этот вопрос обсудили на совещании премьер-министр Александр Анкваб, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник УКС Тимур Агрба.Средства выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.
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Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине

19:04 26.07.2024
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии Более 178 миллионов рублей выделено на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии
Более 178 миллионов рублей выделено на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2024
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии
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Средства из республиканского бюджета выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Из средств республиканского бюджета в 2024 году на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии по основному и дополнительному перечню выделено 178 млн. 717 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.
Этот вопрос обсудили на совещании премьер-министр Александр Анкваб, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник УКС Тимур Агрба.
Основной перечень объектов

Сухум

30 млн рублей

Гагрский район

12 млн 500 тысяч рублей

Гудаутский район

21 млн 545 тысяч рублей

Сухумский район

2 млн 890 тысяч рублей

Гулрыпшский район

6 млн 100 тысяч рублей

Очамчырский район

8 млн 961 тысяча рублей

Ткуарчалский район

7 млн 201 тысяча рублей

Галский район

1 млн 250 тысяч рублей

Дополнительный перечень объектов

Сухум

16 млн рублей

Гагрский район

2 млн 504 тысячи рублей

Гудатский район

11 млн​ 760 тысяч рублей

Сухумский район

30 млн 474 тысячи рублей

Гулрыпшский район

7 млн 722 тысячи рублей

Очамчырский район

4 млн​ 184 тысячи рублей

Ткуарчалский район

9 млн 205 тысяч рублей

Галский район

5​ млн 663 тысячи рублей

Средства выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.
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