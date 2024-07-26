Ремонт объектов за счет бюджета республики обсудили в Кабмине
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии Более 178 миллионов рублей выделено на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии
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Средства из республиканского бюджета выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Из средств республиканского бюджета в 2024 году на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Абхазии по основному и дополнительному перечню выделено 178 млн. 717 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.
Этот вопрос обсудили на совещании премьер-министр Александр Анкваб, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник УКС Тимур Агрба.
Основной перечень объектов
Сухум
30 млн рублей
Гагрский район
12 млн 500 тысяч рублей
Гудаутский район
21 млн 545 тысяч рублей
Сухумский район
2 млн 890 тысяч рублей
Гулрыпшский район
6 млн 100 тысяч рублей
Очамчырский район
8 млн 961 тысяча рублей
Ткуарчалский район
7 млн 201 тысяча рублей
Галский район
1 млн 250 тысяч рублей
Дополнительный перечень объектов
Сухум
16 млн рублей
Гагрский район
2 млн 504 тысячи рублей
Гудатский район
11 млн 760 тысяч рублей
Сухумский район
30 млн 474 тысячи рублей
Гулрыпшский район
7 млн 722 тысячи рублей
Очамчырский район
4 млн 184 тысячи рублей
Ткуарчалский район
9 млн 205 тысяч рублей
Галский район
5 млн 663 тысячи рублей
Средства выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.