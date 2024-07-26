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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1051816013.html
Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Sputnik Абхазия
Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. 26.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-26T17:47+0300
2024-07-26T17:47+0300
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. ВС России нанесли 33 групповых удара по объектам ВПК, цехам сборки БпЛА, складам боеприпасов, сообщает Министерство обороны России.Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, новости, донбасс, киев, министерство обороны рф

Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

17:47 26.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. ВС России нанесли 33 групповых удара по объектам ВПК, цехам сборки БпЛА, складам боеприпасов, сообщает Министерство обороны России.
Недельная сводка Минобороны России:
ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.
Группировка войск "Запад" освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки HIMARS, семь боевых машин "Град"", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.
Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотников.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
Всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронемашин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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