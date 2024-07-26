Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.

Группировка войск "Запад" освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Группировка войск "Запад" освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки HIMARS, семь боевых машин "Град"", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки HIMARS, семь боевых машин "Град"", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотников. Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотников.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр". В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".