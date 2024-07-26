Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. ВС России нанесли 33 групповых удара по объектам ВПК, цехам сборки БпЛА, складам боеприпасов, сообщает Министерство обороны России.
Недельная сводка Минобороны России:
ВС России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.
Группировка войск "Запад" освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки HIMARS, семь боевых машин "Град"", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.
Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотников.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
Всего с начала спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронемашин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.