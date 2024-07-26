https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/samshit-v-ritsinskom-natsparke-obrabotali-ot-vreditelya-1051812573.html

Самшит в Рицинском нацпарке обработали от вредителя

Самшит в Рицинском нацпарке обработали от вредителя

Sputnik Абхазия

В борьбе с самшитовой огневкой на территории Рицинского нацпарка использовали 40 тонн химикатов. 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T12:15+0300

2024-07-26T12:15+0300

2024-07-26T12:15+0300

в абхазии

самшит

огневка

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Работы по обработке самшита от огневки проведены в Рицинском парке, рассказал Sputnik главный лесничий РРНП Тенгиз Джергения. Он уточнил, что обработаны были участки от первого до 39-го километра дороги, ведущей к озеру Рица, а также вся территория по дороге до Гегского водопада. На это потребовалось 40 тонн препарата, который был выделен Госкомитетом по экологии Абхазии. "Обработка самшита проводится ежегодно в зависимости от активности вредителей. Например, в прошлом году к середине лета она была произведена четыре раза, в этом году – вторая. То есть можно сказать, что в этом году самшитовой огневки стало меньше, но пока неизвестно, как она поведет себя дальше", – отметил он. Джергения добавил, что опрыскиватель может охватывать территорию до 30 метров в глубь лесополосы от дороги. Инспекторы парка систематически отслеживают состояние самшита и при появлении гусениц огневки или бабочек оперативно приступают к обработке деревьев. По его словам, в прошлом также были предприняты попытки обработки самшита с вертолета, но практика показала, что существенного результата от этого нет.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

самшит, огневка, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)