https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/chelovek-pogib-v-avarii-v-gagrskom-rayone-1051820434.html

Человек погиб в аварии в Гагрском районе

Человек погиб в аварии в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Гагрском районе, сообщает информагентство "Апсныпресс". 27.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-27T14:09+0300

2024-07-27T14:09+0300

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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Гагрском районе, сообщает информагентство "Апсныпресс". По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на республиканской трассе в поселке Цандрыпш. Один человек скончался, пятеро доставлены в больницу.

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