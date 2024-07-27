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Человек погиб в аварии в Гагрском районе
Человек погиб в аварии в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Гагрском районе, сообщает информагентство "Апсныпресс". 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T14:09+0300
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Гагрском районе, сообщает информагентство "Апсныпресс". По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на республиканской трассе в поселке Цандрыпш. Один человек скончался, пятеро доставлены в больницу.
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Человек погиб в аварии в Гагрском районе
14:09 27.07.2024 (обновлено: 14:10 27.07.2024)
СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Гагрском районе, сообщает информагентство "Апсныпресс".
По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на республиканской трассе в поселке Цандрыпш. Один человек скончался, пятеро доставлены в больницу.