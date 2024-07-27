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Освобожден населенный пункт Лозоватское в ДНР
Освобожден населенный пункт Лозоватское в ДНР
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек. 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T17:43+0300
2024-07-27T17:43+0300
2024-07-27T17:43+0300
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты десять реактивных снарядов HIMARS, 81 украинский беспилотник, в том числе 37 вне зоны спецоперации. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28545 БПЛА, 556 ЗРК, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин РСЗО, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/svo-prodvizhenie-rossiyskoy-armii-k-seversku-i-ugledaru--1051792971.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Лозоватское в ДНР
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиасредств поражения и склад боеприпасов, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты десять реактивных снарядов HIMARS, 81 украинский беспилотник, в том числе 37 вне зоны спецоперации.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28545 БПЛА, 556 ЗРК, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин РСЗО, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.