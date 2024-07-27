https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/statistika-novye-zakony-i-plany-ketsba-rasskazal-ob-avtostrakhovanii-v-abkhazii-1051821869.html

Статистика, новые законы и планы: Кецба рассказал об автостраховании в Абхазии

Статистика, новые законы и планы: Кецба рассказал об автостраховании в Абхазии

Sputnik Абхазия

Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано в Абхазии за первое полугодие 2024 года. 27.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-27T15:36+0300

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Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik замдиректора первой страховой компании Абхазии Ахра Кецба. По его данным, за первое полугодие 2024 года было застраховано почти 30 тысяч автомобилей, примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей. Средняя сумма компенсация при ДТП составила 42 тысячи рублей. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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