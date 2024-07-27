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Статистика, новые законы и планы: Кецба рассказал об автостраховании в Абхазии
Статистика, новые законы и планы: Кецба рассказал об автостраховании в Абхазии
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Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано в Абхазии за первое полугодие 2024 года. 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T15:36+0300
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Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik замдиректора первой страховой компании Абхазии Ахра Кецба. По его данным, за первое полугодие 2024 года было застраховано почти 30 тысяч автомобилей, примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей. Средняя сумма компенсация при ДТП составила 42 тысячи рублей. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Статистика, новые законы и планы: Кецба рассказал об автостраховании в Абхазии
15:36 27.07.2024 (обновлено: 21:36 27.07.2024)
Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано в Абхазии за первое полугодие 2024 года.
Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik замдиректора первой страховой компании Абхазии Ахра Кецба.
По его данным, за первое полугодие 2024 года было застраховано почти 30 тысяч автомобилей, примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей. Средняя сумма компенсация при ДТП составила 42 тысячи рублей.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.