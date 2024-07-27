https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/takie-obstoyatelstva-dizayner-gitsba-o-svoem-tvorchestve-i-vystavke-v-sukhume--1051809000.html

Такие обстоятельства: дизайнер Гицба о своем творчестве и выставке в Сухуме

Такие обстоятельства: дизайнер Гицба о своем творчестве и выставке в Сухуме

Sputnik Абхазия

В фойе Абхазского драматического театра имени С. Чанба открылась персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицба. Какие мотивы прослеживаются... 27.07.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Гицба Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гицба

В фойе Абхазского драматического театра имени С. Чанба открылась персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицба. Какие мотивы прослеживаются в творчестве автора, с какими материалами она предпочитает работать и какой интерес вызвала экспозиция у посетителей, ее автор рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия. Слушайте подкаст.

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