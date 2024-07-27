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Такие обстоятельства: дизайнер Гицба о своем творчестве и выставке в Сухуме
Такие обстоятельства: дизайнер Гицба о своем творчестве и выставке в Сухуме
Sputnik Абхазия
В фойе Абхазского драматического театра имени С. Чанба открылась персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицба. Какие мотивы прослеживаются... 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T11:35+0300
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Такие обстоятельства: Гицба
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гицба
В фойе Абхазского драматического театра имени С. Чанба открылась персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицба. Какие мотивы прослеживаются в творчестве автора, с какими материалами она предпочитает работать и какой интерес вызвала экспозиция у посетителей, ее автор рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, искусство, дизайн, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, искусство, дизайн, аудио
Такие обстоятельства: дизайнер Гицба о своем творчестве и выставке в Сухуме
11:35 27.07.2024 (обновлено: 11:57 27.07.2024)
В фойе Абхазского драматического театра имени С. Чанба открылась персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицба. Какие мотивы прослеживаются в творчестве автора, с какими материалами она предпочитает работать и какой интерес вызвала экспозиция у посетителей, ее автор рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.
Слушайте подкаст.