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Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии
Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии
Sputnik Абхазия
Заместитель генерального директора страховой компании Ахра Кецба рассказал, как проходит процесс автострахования нынешним летом. 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T18:12+0300
2024-07-27T21:46+0300
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Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии
Как сообщил Кецба, за первое полугодие текущего года было застраховано примерно такое же количество иностранных автомобилей, что и в прошлом году, эта цифра составляет около 30 тысяч. В бюджет страны поступило приблизительно 30 миллионов рублей. Как проходит в Абхазии процесс автострахования и в чем заключается взаимный интерес России и Абхазии во введении автострахования, есть ли потребность усовершенствовать этот процесс? Об этом – в нашем подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, страхование, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, страхование, аудио

Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии

18:12 27.07.2024 (обновлено: 21:46 27.07.2024)
Радио
Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии
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Заместитель генерального директора страховой компании Ахра Кецба рассказал, как проходит процесс автострахования нынешним летом.
Как сообщил Кецба, за первое полугодие текущего года было застраховано примерно такое же количество иностранных автомобилей, что и в прошлом году, эта цифра составляет около 30 тысяч. В бюджет страны поступило приблизительно 30 миллионов рублей.
Как проходит в Абхазии процесс автострахования и в чем заключается взаимный интерес России и Абхазии во введении автострахования, есть ли потребность усовершенствовать этот процесс? Об этом – в нашем подкасте.
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