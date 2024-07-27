https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/vzaimnyy-interes-o-strakhovanii-inostrannykh-avto-v-abkhazii--1051814591.html

Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии

Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии

Sputnik Абхазия

Заместитель генерального директора страховой компании Ахра Кецба рассказал, как проходит процесс автострахования нынешним летом. 27.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-27T18:12+0300

2024-07-27T18:12+0300

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Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о страховании иностранных авто в Абхазии

Как сообщил Кецба, за первое полугодие текущего года было застраховано примерно такое же количество иностранных автомобилей, что и в прошлом году, эта цифра составляет около 30 тысяч. В бюджет страны поступило приблизительно 30 миллионов рублей. Как проходит в Абхазии процесс автострахования и в чем заключается взаимный интерес России и Абхазии во введении автострахования, есть ли потребность усовершенствовать этот процесс? Об этом – в нашем подкасте.

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