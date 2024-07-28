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Дополнительное время: Гвазава о достижениях в тяжелой атлетике

Дополнительное время: Гвазава о достижениях в тяжелой атлетике

Sputnik Абхазия

Мастер спорта РФ, чемпион России по тяжелой атлетике, бронзовый призер Игр БРИКС в составе сборной России, чемпион Элкан Гвазава в программе "Дополнительное... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Гвазава о достижениях в тяжелой атлетике Sputnik Абхазия Дополнительное время: Гвазава о достижениях в тяжелой атлетике

В копилке спортсмена еще одна награда - Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике с результатом в сумме двоеборья 258 кг (123 - рывок, 135 - толчок) в весовой категории до 61 килограмма.Об этой победе, о тяжелой атлетике, о планах, Гвазава рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия. Слушайте подкаст.

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