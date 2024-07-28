https://sputnik-abkhazia.ru/20240728/gindiya-rasskazala-o-proverkakh-gosstandarta-letom-1051786226.html

Гиндия рассказала о проверках Госстандарта летом

Гиндия рассказала о проверках Госстандарта летом

Sputnik Абхазия

О качестве продовольственных товаров, работе объектов общественного питания в летний период, как проходят проверки и какие нарушения выявляются, в эфире радио... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-28T12:56+0300

2024-07-28T12:56+0300

2024-07-28T12:56+0300

радио

абхазия

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Гиндия рассказала о проверках Госстандарта летом Sputnik Абхазия Гиндия рассказала о проверках Госстандарта летом

О качестве продовольственных товаров, работе объектов общественного питания в летний период, как проходят проверки и какие нарушения выявляются, в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Мадина Гиндия.По ее словам, в нынешнем туристическом сезоне увеличилось количество объектов общественного питания сравнительно с прошлым годом. Пока жалоб или обращений из-за некачественного товара не было.Чаще всего нарушения бывают связаны с хранением продукции, несоответствия цены на прилавке и на кассе, сказала Гиндия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, госстандарт абхазии, проверки, нарушения, товары, продукты, питание, подкасты, аудио