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Культурная афиша Абхазии: Пицундский фестиваль и страсти по Шекспиру

Культурная афиша Абхазии: Пицундский фестиваль и страсти по Шекспиру

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 29 июля по 4 августа, читайте и планируйте свой отдых на неделе. 28.07.2024, Sputnik Абхазия

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Фестиваль в ПицундеС 29 июля по 3 августа в Пицундском соборе пройдет фестиваль классический музыки. За шесть дней артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема" 29 июля в 20:00 на открытии фестиваля.30 июля в 17:00 прозвучат избранные оперные арии. На сцену выйдут около десяти артистов, как абхазские, так и российские. 30 июля в 20:00 пройдет концерт инструментальной музыки.31 июля в 20:00 прозвучит "Абхазский реквием" в исполнении художественной хоровой капеллы Абхазии. Автор музыки Нодар Чанба, стихи Гунды Сакания.3 августа - закрытие фестиваля. Абхазский драмтеатр 2 августа в 18:00 в Абхазском драмтеатре пройдет музыкальный вечер "Когда говорит музыка". Исполнители: В программе концерта музыка русских и западно-европейских композиторов, неаполитанские песни.Госфилармония1 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии Марийнский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет постановку "Ромео и Джульетта" по произведению Уильяма Шекспира в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии".Камерная музыкаКаждый четверг в 17:00 в Пицундском соборе будет проходить концерт Государственного камерного оркестра. В программу вошли органная, инструментальная, классическая и современная музыка, а также произведения западно-европейских, русских и абхазских композиторов.РУСДРАМГосударственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в ближайшую неделю покажет пять спектаклей:20 июля в 19:00 - "Виндзорские проказницы" по роману Уильяма Шекспира.31 июля в 19:00 - "Евгений Онегин" Александра Пушкина.1 и 2 августа в 19:00 – абхазская комедия по роману Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" "Рассказ мула старого Хабуга".3 августа в 19:00 состоится премьера спектакля "Мама" по пьесе Флориана Зеллера.4 августа в 17:00 и в 19:00 – психологический триллер "Метод" автора Жорди Галсерана.

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