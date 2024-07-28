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Культурная афиша Абхазии: Пицундский фестиваль и страсти по Шекспиру
Культурная афиша Абхазии: Пицундский фестиваль и страсти по Шекспиру
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии с 29 июля по 4 августа, читайте и планируйте свой отдых на неделе. 28.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-28T21:38+0300
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Фестиваль в ПицундеС 29 июля по 3 августа в Пицундском соборе пройдет фестиваль классический музыки. За шесть дней артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема" 29 июля в 20:00 на открытии фестиваля.30 июля в 17:00 прозвучат избранные оперные арии. На сцену выйдут около десяти артистов, как абхазские, так и российские. 30 июля в 20:00 пройдет концерт инструментальной музыки.31 июля в 20:00 прозвучит "Абхазский реквием" в исполнении художественной хоровой капеллы Абхазии. Автор музыки Нодар Чанба, стихи Гунды Сакания.3 августа - закрытие фестиваля. Абхазский драмтеатр 2 августа в 18:00 в Абхазском драмтеатре пройдет музыкальный вечер "Когда говорит музыка". Исполнители: В программе концерта музыка русских и западно-европейских композиторов, неаполитанские песни.Госфилармония1 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии Марийнский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет постановку "Ромео и Джульетта" по произведению Уильяма Шекспира в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии".Камерная музыкаКаждый четверг в 17:00 в Пицундском соборе будет проходить концерт Государственного камерного оркестра. В программу вошли органная, инструментальная, классическая и современная музыка, а также произведения западно-европейских, русских и абхазских композиторов.РУСДРАМГосударственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в ближайшую неделю покажет пять спектаклей:20 июля в 19:00 - "Виндзорские проказницы" по роману Уильяма Шекспира.31 июля в 19:00 - "Евгений Онегин" Александра Пушкина.1 и 2 августа в 19:00 – абхазская комедия по роману Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" "Рассказ мула старого Хабуга".3 августа в 19:00 состоится премьера спектакля "Мама" по пьесе Флориана Зеллера.4 августа в 17:00 и в 19:00 – психологический триллер "Метод" автора Жорди Галсерана.
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афиша, культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: Пицундский фестиваль и страсти по Шекспиру
21:38 28.07.2024 (обновлено: 21:39 28.07.2024)
Культурная афиша Абхазии с 29 июля по 4 августа, читайте и планируйте свой отдых на неделе.
С 29 июля по 3 августа в Пицундском соборе пройдет фестиваль классический музыки. За шесть дней артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.
Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема" 29 июля в 20:00 на открытии фестиваля.
30 июля в 17:00 прозвучат избранные оперные арии. На сцену выйдут около десяти артистов, как абхазские, так и российские.
30 июля в 20:00 пройдет концерт инструментальной музыки.
31 июля в 20:00 прозвучит "Абхазский реквием" в исполнении художественной хоровой капеллы Абхазии. Автор музыки Нодар Чанба, стихи Гунды Сакания.
3 августа - закрытие фестиваля.
2 августа в 18:00 в Абхазском драмтеатре пройдет музыкальный вечер "Когда говорит музыка".
Заслуженный артист РА Михаил Алхазов (альт)
Солистка Абхазской Государственной филармонии Астанда Джикирба (фортепиано)
Солистка Абхазской Государственной филармонии Нана Черкезия (сопрано)
Солистка Абхазской Государственной филармонии Елена Анкваб (сопрано)
Солист Абхазской Государственной филармонии Алхас Ферзба (бас)
В программе концерта музыка русских и западно-европейских композиторов, неаполитанские песни.
1 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии Марийнский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет постановку "Ромео и Джульетта" по произведению Уильяма Шекспира в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии".
Каждый четверг в 17:00 в Пицундском соборе будет проходить концерт Государственного камерного оркестра. В программу вошли органная, инструментальная, классическая и современная музыка, а также произведения западно-европейских, русских и абхазских композиторов.
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в ближайшую неделю покажет пять спектаклей:
20 июля в 19:00 - "Виндзорские проказницы" по роману Уильяма Шекспира.
31 июля в 19:00 - "Евгений Онегин" Александра Пушкина.
1 и 2 августа в 19:00 – абхазская комедия по роману Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" "Рассказ мула старого Хабуга".
3 августа в 19:00 состоится премьера спектакля "Мама" по пьесе Флориана Зеллера.
4 августа в 17:00 и в 19:00 – психологический триллер "Метод" автора Жорди Галсерана.