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Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать к 9 мая
Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать к 9 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать власти Ярославского муниципального района к 9 мая 2025... 28.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-28T18:41+0300
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать власти Ярославского муниципального района к 9 мая 2025 года.Руководитель муниципалитета Николай Золотников выразил готовность профинансировать реставрацию монумента, расположенного на территории парка имени Ленина в центре Гудауты. По словам Авидзба, власти района окажут помощь в реализации этого предложения. Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты в период с 1943 по 1987 годы. На нем выгравировано семь имен.
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гудаутский район, гудаута, ярославская область, абхазия, вов
гудаутский район, гудаута, ярославская область, абхазия, вов
Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать к 9 мая
СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать власти Ярославского муниципального района к 9 мая 2025 года.
Как рассказал Sputnik и.о. главы Гудаутского района Валерий Авидзба, в Абхазию с неофициальным визитом приезжала делегация из Ярославской области.
Руководитель муниципалитета Николай Золотников выразил готовность профинансировать реставрацию монумента, расположенного на территории парка имени Ленина в центре Гудауты.
По словам Авидзба, власти района окажут помощь в реализации этого предложения.
Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты в период с 1943 по 1987 годы. На нем выгравировано семь имен.