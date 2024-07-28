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Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать к 9 мая

Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать к 9 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать власти Ярославского муниципального района к 9 мая 2025... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-28T18:41+0300

2024-07-28T18:41+0300

2024-07-28T18:41+0300

в абхазии

гудаутский район

гудаута

ярославская область

абхазия

вов

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Памятник советским летчикам в Гудауте планируют отреставрировать власти Ярославского муниципального района к 9 мая 2025 года.Руководитель муниципалитета Николай Золотников выразил готовность профинансировать реставрацию монумента, расположенного на территории парка имени Ленина в центре Гудауты. По словам Авидзба, власти района окажут помощь в реализации этого предложения. Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты в период с 1943 по 1987 годы. На нем выгравировано семь имен.

гудаутский район

гудаута

ярославская область

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гудаутский район, гудаута, ярославская область, абхазия, вов