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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240728/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-na-pokrovskom-napravlenii-1051823503.html
Российские войска освободили два населенных пункта на Покровском направлении
Российские войска освободили два населенных пункта на Покровском направлении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на Покровском направлении, сообщает Минобороны России. 28.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на Покровском направлении, сообщает Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, министерство обороны рф, украина
россия, министерство обороны рф, украина

Российские войска освободили два населенных пункта на Покровском направлении

14:10 28.07.2024 (обновлено: 14:59 28.07.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на Покровском направлении, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотных летательных аппарата, в том числе 12 вне зоны спецоперации
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.
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