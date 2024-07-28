Российские войска освободили два населенных пункта на Покровском направлении
14:10 28.07.2024 (обновлено: 14:59 28.07.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на Покровском направлении, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотных летательных аппарата, в том числе 12 вне зоны спецоперации
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.