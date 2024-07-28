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Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Гагре
Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре, рассказал Sputnik врио... 28.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре, рассказал Sputnik врио начальника ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. Шесть пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. У пассажирки легковушки — перелом таза, но ее жизни ничего не угрожает, уточнил Авидзба. Первичный материал по ДТП передан следователям.
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Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Гагре
11:50 28.07.2024 (обновлено: 15:00 28.07.2024)
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре, рассказал Sputnik врио начальника ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
По его словам, авария произошла поздно вечером 27 июля у Гагрской колоннады. Турист из России, управлявший автомобилем, при развороте не заметил и не пропустил автобус, который въехал в бок машины.
Шесть пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. У пассажирки легковушки — перелом таза, но ее жизни ничего не угрожает, уточнил Авидзба.
Первичный материал по ДТП передан следователям.