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Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Гагре

Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре, рассказал Sputnik врио... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре, рассказал Sputnik врио начальника ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. Шесть пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. У пассажирки легковушки — перелом таза, но ее жизни ничего не угрожает, уточнил Авидзба. Первичный материал по ДТП передан следователям.

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