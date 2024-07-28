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https://sputnik-abkhazia.ru/20240728/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-detey-postradavshikh-v-dtp-v-gagre-1051823728.html
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Гагре
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала Sputnik главврач Гагрской райбольницы... 28.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала Sputnik главврач Гагрской райбольницы Индира Арсалия. Дети поступили в медучреждение с множественными травмами, уточнила Арсалия. Медики делают все необходимое для их лечения. 27 июля в районе села Цандрыпш гражданин Абхазии Аслан Джопуа, находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". Погибли водитель и пассажир "Мазды" — граждане России. Двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в медучреждение.
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дтп, гагрский район, гагра, абхазия, мвд абхазии

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Гагре

12:50 28.07.2024 (обновлено: 15:02 28.07.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрская районная больница
Гагрская районная больница - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала Sputnik главврач Гагрской райбольницы Индира Арсалия.

По ее словам, ребенок находится на искусственной вентиляции легких, давление поддерживается препаратами. Состояние второй пострадавшей расценивается как стабильно тяжелое.

Дети поступили в медучреждение с множественными травмами, уточнила Арсалия. Медики делают все необходимое для их лечения.
27 июля в районе села Цандрыпш гражданин Абхазии Аслан Джопуа, находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". Погибли водитель и пассажир "Мазды" — граждане России. Двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в медучреждение.
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