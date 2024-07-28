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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Гагре

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала Sputnik главврач Гагрской райбольницы... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала Sputnik главврач Гагрской райбольницы Индира Арсалия. Дети поступили в медучреждение с множественными травмами, уточнила Арсалия. Медики делают все необходимое для их лечения. 27 июля в районе села Цандрыпш гражданин Абхазии Аслан Джопуа, находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". Погибли водитель и пассажир "Мазды" — граждане России. Двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в медучреждение.

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