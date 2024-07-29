https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/izvestnyakovuyu-kolonnu-s-nadpisyu-na-drevnegrecheskom-yazyke-obnaruzhili-v-ochamchyre--1051832979.html

Известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке обнаружили в Очамчыре

Известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке обнаружили в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Российские и абхазские археологи проводят раскопки на месте античного города Гюэнос на территории современной Очамчыры уже пятый год. 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T18:16+0300

2024-07-29T18:16+0300

2024-07-29T18:16+0300

абхазия

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очамчыра

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раскопки

наука

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке обнаружили во время археологических раскопок на месте античного города Гюэнос в Очамчыре, рассказал Sputnik директор Абхазского Госмузея, руководитель экспедиции Аркадий Джопуа. По словам Джопуа, подобные находки уникальны и обнаруживаются они крайне редко. Абхазским и российским специалистам совместно предстоит перевести надпись на древней колонне. К этому подключат ученых со знанием греческого и древнегреческого языков. Руководитель экспедиции добавил, что во время раскопок также было найдено много плинф, керамика, черно-лаковые сосуды, амфоры. Археологические раскопки на территории античного города Гюенос в Очамчыре начались пять лет назад. Проводятся они абхазскими и российскими археологами. В этом сезоне раскопки начались 16 июля. Помимо ученых, в них также принимают участие студенты из Севастополя.

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абхазия, очамчыра, очамчырский район, археология, раскопки, наука